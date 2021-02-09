В Башкирии в рамках нацпроекта отремонтировали сельский детсад

В Куюргазинском районе отремонтировали садик по нацпроекту «Демография». В здании 1957 года никогда не проводился капитальный ремонт. На строительство и покупку оборудования выделили более 13 миллионов.

Детский сад «Тополёк» в селе Ермолаево принял детей в обновлённом здании. В садике 4 группы от полутора до 7 лет. Родители особенно рады ремонту. Гульдар Рашитовна работает здесь воспитателем уже 19 лет. Её внучка ходит в этот же садик.

После ремонта стал наш детский сад стал очень хороший, тёплый, прекрасное оборудование привезли, мы всё это посмотрели. Детки наши рады. Гульдар Рахмангулова, воспитатель детского сада

В селе Ермолаево функционируют 4 детсада. Местные жители признаются: к садику «Тополёк» испытывают особую привязанность, ведь это самый первый детсад, появившийся в Ермолаево.

Нам тоже очень хочется, чтобы наши дети жили в комфорте. Как вы уже, наверно, увидели, эти две группы сделаны по последним современным стандартам, по последним современным требованиям к дошкольным учреждениям, т.е. это свои санузлы, своя входная группа, тёплые полы. Евгения Бочарникова, начальник отдела образования Куюргазинского района

За 64 года в здании не проводился капитальный ремонт, только косметический. Из бюджета региона по национальному проекту «Демография» на капремонт здания выделили 13 млн 200 тысяч рублей, из районного добавили ещё 700 тысяч.

Это небо и земля, что было и что стало, это очень хорошо. Мы говорим о демографии, о рождении детей, а без условий мы не можем говорить, поэтому это очень большое подспорье для нашего села. Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района

Это кадры ремонтных работ. Строительство завершили за 2 месяца. Полностью заменены дверные блоки, системы отопления, водоснабжения и канализации, в санузлах сделан тёплый пол.

При ремонте учитывались все требования пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, требований Роспотребнадзора, поэтому очень преобразилось здание, тем более 57 года. Игорь Егошин, заместитель начальника отдела образования Куюргазинского района