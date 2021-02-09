В Башкирии в рамках нацпроекта отремонтировали сельский детсад

В Куюргазинском районе отремонтировали садик по нацпроекту «Демография». В здании 1957 года никогда не проводился капитальный ремонт. На строительство и покупку оборудования выделили более 13 миллионов.
Детский сад «Тополёк» в селе Ермолаево принял детей в обновлённом здании. В садике 4 группы от полутора до 7 лет. Родители особенно рады ремонту. Гульдар Рашитовна работает здесь воспитателем уже 19 лет. Её внучка ходит в этот же садик.
В селе Ермолаево функционируют 4 детсада. Местные жители признаются: к садику «Тополёк» испытывают особую привязанность, ведь это самый первый детсад, появившийся в Ермолаево.
За 64 года в здании не проводился капитальный ремонт, только косметический. Из бюджета региона по национальному проекту «Демография» на капремонт здания выделили 13 млн 200 тысяч рублей, из районного добавили ещё 700 тысяч.
Это кадры ремонтных работ. Строительство завершили за 2 месяца. Полностью заменены дверные блоки, системы отопления, водоснабжения и канализации, в санузлах сделан тёплый пол.
Детсад принял сотню воспитанников в реконструированном здании. В обновлённый садик дети пришли с удовольствием, ведь теперь они будут играть в уютных комнатах с новыми игрушками.