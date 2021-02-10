В Уфе мужчина покончил с собой после неудачной попытки убийства жены

Кровавая трагедия разыгралась в одной из уфимских квартир. Глава семейства в порывы ярости вонзил нож в живот своей жене, поранил своего 13-летнего сына, а затем свел счеты с жизнью. Подробности жуткой истории рассказали в Следкоме Башкирии.

Все произошло в Ленинском районе Уфы. Сообщается, что в тот день супруги сильно поссорились, в ходе словесного конфликта мужчина схватился за нож с намерением убить свою жену. На защиту мамы стал 13-летний ребенок, который попытался встать между родителями и успокоить отца. Однако мужчина, превосходивший в силе обоих, сначала ранил ребенка в руку, а затем вонзил нож в живот своей жены.