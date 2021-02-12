Башкирия поставит в Арабские Эмираты уже вторую партию уникального бортевого мёда

Башкирия и ОАЭ договорились о поставке второй партии бортового меда, который славится своей уникальностью и ценными качествами. Ранее республика отправила в Эмираты пробную партию башкирского лакомства весом в 408 кг в ноябре прошлого года.
Зарубежные партнеры по достоинству оценили качества меда и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Так, к поставке уже готова вторая партия.
Исполняющая обязанности генерального директора ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Гульнара Мурсалимова рассказала, что мёд из бортей – это эксклюзивный продукт, которого в мире очень мало.
Отрадно, что бортничество как старинный народный промысел смогли сохранить в Бурзянском районе Башкортостана.
По данным Федеральной таможенной службы в 2020 году по странам ЕАЭС только за январь-ноябрь Россия экспортировала натурального меда на общую сумму 4,9 млн долларов. Поставки осуществлялись более чем в 25 стран. Крупнейшими покупателями стали Китай – это 37%, Казахстан - 13%, Беларусь - 13%, а также США - 11% и Польша - 8%, пишет «Агроэкспорт». По данным Минсельхоза РБ, Башкортостан за прошлый год экспортировал 47,5 тонн меда на 195 тысяч долларов США.