Башкирия поставит в Арабские Эмираты уже вторую партию уникального бортевого мёда

Тогда это были 408 килограммов бортевого меда в деревянных килограммовых бочонках, 100 килограммов липового центробежного меда и 500 стеклянных флаконов по 8 грамм каждая адсорбированного сухого маточного молочка.

Оксана Макарова, ведущий специалист-эксперт по работе с инвесторами и внешним связям Минсельхоза РБ