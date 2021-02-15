В социальных сетях обсуждают пост Радия Хабирова с Азаматом Абдрахмановым
Глава Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Ишимбай. Руководитель региона выложил в социальные сети пост с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.
Душа радуется за молодых глав муниципалитетов, бьющихся за свои города и деревни и каждый день работающих, чтобы жизнь людей была чуточку лучше... Да и просто — духовитые они парни.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
По мнению политологов, данный пост - это знак поддержки Азамата Абдрахманова, на которого представители националистических групп пытаются оказывать давление. Это принцип «своих не бросаем» о котором неоднократно заявлял Радий Хабиров.
Известные жители Башкирии пишут в комментариях:
Люблю спорить, но сейчас — не поспоришь. Правильно делаете, Радий Фаритович. История все расставит по местам и расскажет о каждом фигуранте этой возни вокруг Соды. Тогда все узнают, кто за деньги и интересы коммерсантов дурил голову хорошим людям из Уфы и районов, а кто просто бился и бьётся за интересы Республики.
Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ
Правильно подобранная команда половина успеха. Этот глава муниципалитета точно духовитый. Выдержал многое, — написал обладатель титула «самый сильный человек планеты.
Эльбрус Нигматуллин, известный спортсмен и общественный деятель
В жизни, как и в работе, очень часто приходиться быть перед сложным выбором. В эти моменты проявляется характер и воля, какими бы не были впоследствии оценки событий, важно целеполагание и намерение. Азамат парень эмоциональный, от этого словил не мало хейта, но в искренности его патриотизма его никто обвинить не может. Да и мало кто может с ним сравниться в делах во благо родного района и республики. Другая сторона этой фотографии – надежность управленческой команды. Думаю, что этот тезис будет понятен тем, кому на работе ежедневно приходиться принимать решения и брать на себя ответственность. При такой службе всегда важно знать, что твое руководство тебя не предаст, да будет разбор полетов по итогам ошибок, но крайним тебя не сделают. Тогда нет страха брать на себя ответственность и работать на результат. Мне много рассказывали, как работали с 10-го по 18-й год в республике, что ничего не делалось, потому что никто не хотел брать на себя никакой ответственности, поскольку с высокой долей вероятности в случае ошибок ради хайпа и из страха хейта тебя сдадут и сделают крайним.
Азат Бадранов, вице-премьер правительства РБ
Правильное решение! Поддерживаю! Столько сил и энергии затрачивается на все это, а некоторые готовы изойтись желчью на все и на всех. Как молодой скажу: нам очень не просто! И мы тоже ошибаемся выбирая из двух зол наименьшее. Иногда от старших коллег получаем "палки в колеса" под предлогом "молодой ещё..., мы лучше знаем..."! Мы — молодые хотим привнести в наш быт инновации и новые подходы — жизнь изменилась! Спасибо Радий Фаритович, что поддерживаете и доверяете таким главам муниципалитетов.