В социальных сетях обсуждают пост Радия Хабирова с Азаматом Абдрахмановым

В жизни, как и в работе, очень часто приходиться быть перед сложным выбором. В эти моменты проявляется характер и воля, какими бы не были впоследствии оценки событий, важно целеполагание и намерение. Азамат парень эмоциональный, от этого словил не мало хейта, но в искренности его патриотизма его никто обвинить не может. Да и мало кто может с ним сравниться в делах во благо родного района и республики. Другая сторона этой фотографии – надежность управленческой команды. Думаю, что этот тезис будет понятен тем, кому на работе ежедневно приходиться принимать решения и брать на себя ответственность. При такой службе всегда важно знать, что твое руководство тебя не предаст, да будет разбор полетов по итогам ошибок, но крайним тебя не сделают. Тогда нет страха брать на себя ответственность и работать на результат. Мне много рассказывали, как работали с 10-го по 18-й год в республике, что ничего не делалось, потому что никто не хотел брать на себя никакой ответственности, поскольку с высокой долей вероятности в случае ошибок ради хайпа и из страха хейта тебя сдадут и сделают крайним.

Азат Бадранов, вице-премьер правительства РБ