В Башкирии сельхозкооператив начал производство полезных лакомств

На полученный грант в размере 1,2 млн рублей члены кооператива смогли закупить мельницу, комбикормовую установку. С начала производства ассортимент расширился, а сегодня уже выпускается 20 видов цельнозерновой муки. Продукцию кооператив реализуют в эколавке города Мелеуза. По словам Салавата Музафарова, несмотря на то, что спрос на муку большой, они только ее производством не ограничились. Так как в основном цельнозерновую муку используют приверженцы здорового образа жизни, правильного питания, в кооперативе решили производить также лакомства для здоровья, натуральные и полезные, которые подойдут для перекусов как детям, так и взрослым.