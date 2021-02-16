В Башкирии сельхозкооператив начал производство полезных лакомств

В Башкирии появилось производство по изготовлению полезных сладостей. Такие лакомство делают в Мелеузовском районе Башкирии в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Агидель».
В ассортименте у предприятия различные сухофрукты, натуральные пасты из муки собственного изготовления, даже есть ячменный кофе.
Председатель кооператива Салават Музафаров рассказал, что в скором времени линейка продукции намного расширится, ведь «Агидель» планирует серьезно заняться производством полезных лакомств. Именно полезные лакомства, а не конфеты, начали недавно производить здесь. В основе этих лакомств - цельнозерновая мука собственного производства и такие натуральные ингредиенты, как сухофрукты, фрукты, орехи, кокос, и самое главное - никакого сахара. А начался этот бизнес с объединения предпринимателя и фермеров, которые занимались растениеводством.
На полученный грант в размере 1,2 млн рублей члены кооператива смогли закупить мельницу, комбикормовую установку. С начала производства ассортимент расширился, а сегодня уже выпускается 20 видов цельнозерновой муки. Продукцию кооператив реализуют в эколавке города Мелеуза. По словам Салавата Музафарова, несмотря на то, что спрос на муку большой, они только ее производством не ограничились. Так как в основном цельнозерновую муку используют приверженцы здорового образа жизни, правильного питания, в кооперативе решили производить также лакомства для здоровья, натуральные и полезные, которые подойдут для перекусов как детям, так и взрослым.
Председатель кооператива Салават Музафаров считает, что реализовывать переработанный продукт, а тем более востребованный и полезный – дело прибыльное. Пока производство находится в стадии становления, ведется работа по полноценной «упаковке» продукта. В скором времени кооператив планирует выйти и на точки в других городах республики, а затем можно попробовать покорить «здоровым» ассортиментом лакомств и Москву .
По данным Минсельхоза РБ, более 13% всех сельхозкоопертивов России созданы в Башкортостане. Республика заняла первое место по количеству вновь появившихся сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние три года – 360 кооперативов. Выйти на лидирующую позицию позволила системная работа по развитию фермерства и сельхозкооперации, которая активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году программа по поддержке сельхозкооперативов продолжится. Субсидии получат те, кто занимаются переработкой сырья.