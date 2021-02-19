Жители Башкирии смогут задать свой вопрос председателю ОП РБ

Жители Башкирии смогут задать свой вопрос на любую волнующую их тему председателю Общественной палаты республики Ростиславу Мурзагулову. Он ответит на них в онлайн-режиме во время прямого эфира на Youtube. Посмотреть трансляцию можно будет по этой ссылке.
Также трансляция будет дублироваться во всех социальных сетях Общественной палаты: ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм.
Напомним, что 4 февраля председатель региональной Общественной палаты встретился с жителями республики, принявшие участие в январских митингах. После этой встречи, были многочисленные обращения жителей республики, которые хотели задать вопросы лично Ростиславу Мурзагулову, в связи с чем было принято организовать дополнительный прямой эфир с ним для ответов на вопросы, интересующих общественность.