Жители Башкирии смогут выбрать территории для благоустройства

Общественная палата РБ запустила подготовительный этап онлайн-голосования. Жители Башкирии смогут выбрать территории, которые планируют благоустроить в следующем году. Об этом на онлайн-конференции сообщил председатель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Он подчеркнул, что в республике к вопросам благоустройства относятся серьезно.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут выбрать территории для благоустройства

Мы считаем, что наша палата должна играть здесь первую скрипку, потому что общественники очень активны в этом направлении. Это находит живой отклик у людей. Министерству ЖКХ республики было бы легче подписать тихонечко все планы. Но мы не можем больше себе такого позволять, потому что люди требуют, чтобы с ними все обсуждали. Поэтому надо начинать обсуждение. Причём не надо делать его фейковым, для галочки, для отчетности перед Москвой. Давайте делать это по-настоящему, по-честному, сильно, максимально открыто и эффективно.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов

Кроме того, в ходе обсуждения проектов благоустройства граждане смогут следить за реализацией победивших проектов, выбирать общественные территории и таким образом участвовать в развитии своего города.

Подготовительный этап завершится 25 апреля, а на следующий день голосование стартует на территории РФ. Для этого будет запущена в работу единая федеральная платформа обратной связи.

Организатор проекта – Правительство РФ, Минстрой России, АНО «Диалог Регионы». Координировать взаимодействие между министерствами, ведомствами и общественными организациями нашего региона будет Центр управления республикой.

В Башкортостане в каждом муниципалитете на выбор жителей предложат общественные территории, которые будут благоустраивать в 2022 году. Во время голосования, которое пройдёт с 26 апреля по 30 мая, жители смогут выразить свое мнение по поводу того, какие общественные пространства необходимо привести в порядок и благоустроить прежде всего.

Итоги голосования подведут с 31 мая по 30 июня. Мониторинг реализации победивших проектов, запущенных в рамках этой платформы, будут вести с 1 июля по 31 декабря – от начала и до завершения строительства. По итогам мониторинга запустят онлайн-опрос, который позволит проверить качество выполненных работ, удовлетворенность программой. После этого уже подведут итоги федеральной программы в целом.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Николай Ельников рассказал о значении программы «Формирование комфортной городской среды».

Благодаря её реализации в нашей республике появляется всё больше благоустроенных пространств, зон отдыха. Перед нами стоят большие и очень интересные задачи. Мы вместе выберем территории, которые будут радовать и притягивать к себе. Здесь очень важно мнение каждого.

Николай Ельников, замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ

Начальник Управления Главы региона по социальным коммуникациям, руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская отметила важность информационного сопровождения голосования за общественные территории, популяризации тех проектов, которые уже реализовали в рамках программы, информирования о той ежедневной работе, которую проводят муниципалитеты для формирования комфортной городской среды.

Справка:

В Башкортостане по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году благоустроили 182 общественные территории в 63 муниципалитетах, в 2020-м – 103. В 2021 году планируют привести в порядок 130 общественных пространств.

В республике продолжают реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Успешно завершили три проекта, победивших в конкурсе, – в городах Белебей, Бирск и Ишимбай. Их отличает комплексный подход и синхронизация с другими республиканскими программами: по ремонту подъездов, благоустройству дворов, капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту фасадов, ремонту автомобильных дорог.

Продолжаются работы в Агидели, Мелеузе, Дюртюлях, Янауле и селе Николо-Берёзовка Краснокамского района, ставших победителями следующего этапа конкурса. Ещё 8 проектов победителей реализуют в 2021 году (Баймак, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Сибай, Учалы, село Воскресенское Мелеузовского района, село Зилаир Зилаирского района).

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти