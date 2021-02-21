Жители Башкирии смогут выбрать территории для благоустройства

Общественная палата РБ запустила подготовительный этап онлайн-голосования. Жители Башкирии смогут выбрать территории, которые планируют благоустроить в следующем году. Об этом на онлайн-конференции сообщил председатель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Он подчеркнул, что в республике к вопросам благоустройства относятся серьезно.
Кроме того, в ходе обсуждения проектов благоустройства граждане смогут следить за реализацией победивших проектов, выбирать общественные территории и таким образом участвовать в развитии своего города.
Подготовительный этап завершится 25 апреля, а на следующий день голосование стартует на территории РФ. Для этого будет запущена в работу единая федеральная платформа обратной связи.
Организатор проекта – Правительство РФ, Минстрой России, АНО «Диалог Регионы». Координировать взаимодействие между министерствами, ведомствами и общественными организациями нашего региона будет Центр управления республикой.
В Башкортостане в каждом муниципалитете на выбор жителей предложат общественные территории, которые будут благоустраивать в 2022 году. Во время голосования, которое пройдёт с 26 апреля по 30 мая, жители смогут выразить свое мнение по поводу того, какие общественные пространства необходимо привести в порядок и благоустроить прежде всего.
Итоги голосования подведут с 31 мая по 30 июня. Мониторинг реализации победивших проектов, запущенных в рамках этой платформы, будут вести с 1 июля по 31 декабря – от начала и до завершения строительства. По итогам мониторинга запустят онлайн-опрос, который позволит проверить качество выполненных работ, удовлетворенность программой. После этого уже подведут итоги федеральной программы в целом.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Николай Ельников рассказал о значении программы «Формирование комфортной городской среды».
Начальник Управления Главы региона по социальным коммуникациям, руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская отметила важность информационного сопровождения голосования за общественные территории, популяризации тех проектов, которые уже реализовали в рамках программы, информирования о той ежедневной работе, которую проводят муниципалитеты для формирования комфортной городской среды.
Справка:
В Башкортостане по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году благоустроили 182 общественные территории в 63 муниципалитетах, в 2020-м – 103. В 2021 году планируют привести в порядок 130 общественных пространств.
В республике продолжают реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Успешно завершили три проекта, победивших в конкурсе, – в городах Белебей, Бирск и Ишимбай. Их отличает комплексный подход и синхронизация с другими республиканскими программами: по ремонту подъездов, благоустройству дворов, капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту фасадов, ремонту автомобильных дорог.
Продолжаются работы в Агидели, Мелеузе, Дюртюлях, Янауле и селе Николо-Берёзовка Краснокамского района, ставших победителями следующего этапа конкурса. Ещё 8 проектов победителей реализуют в 2021 году (Баймак, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Сибай, Учалы, село Воскресенское Мелеузовского района, село Зилаир Зилаирского района).