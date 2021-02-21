Жители Башкирии смогут выбрать территории для благоустройства

Мы считаем, что наша палата должна играть здесь первую скрипку, потому что общественники очень активны в этом направлении. Это находит живой отклик у людей. Министерству ЖКХ республики было бы легче подписать тихонечко все планы. Но мы не можем больше себе такого позволять, потому что люди требуют, чтобы с ними все обсуждали. Поэтому надо начинать обсуждение. Причём не надо делать его фейковым, для галочки, для отчетности перед Москвой. Давайте делать это по-настоящему, по-честному, сильно, максимально открыто и эффективно.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов