В Уфе до 2024 года построят новый футбольный стадион

В столице республики построят универсальный футбольный стадион к 450-летию Уфы в 2024 году. Об этом рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров после подписания соглашения о развитии футбола в республике. Подписи под документом поставили министр спорта страны Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков. Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта ещё более популярным и доступным.

Чемпионат мира по футболу в России стал частью истории, но оставил хорошее наследство. В 11 городах страны появились суперсовременные арены. В итоге у «Уфы», выступающей в РПЛ, сейчас самый скромный стадион среди 16 команд. Помимо того, что это напрямую влияет на посещаемость и комфорт зрителей, затронуты могут быть и спортивные результаты. У одного из главных конкурентов «Уфы», волгоградского «Ротора», стадион на 45 тысяч болельщиков. Не секрет, что руководство лиги с большой симпатией относится к этой команде. Осенью прошлого года уфимцы уступили в Волгограде после грубейшей ошибки судьи. Одним словом, новый стадион клубу нужен. Равно как и республике, и городу.

Это необходимая инфраструктурная вещь. Например, мы не попадаем в концертный график ни одной большой мировой звезды. Потому что у нас нет места, где они собрали бы стадионник – большой формат концерта.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»

Руководство футбольного клуба «Уфа» в январе во время турецких сборов провело переговоры с компанией, которая занимается возведением спортивных объектов. Ранее эта фирма прислала проект новой арены. Сейчас компания занимается строительством стадионов к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Мы хотим видеть крытый футбольный стадион. Не меньше десяти тысяч. Многофункциональный. Я посмотрел несколько проектов, достаточно интересных. Договорились, что если дальше мы идем, согласовываем, бюджет подписываем, они будут участвовать в тендере.

Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»

По предварительным оценкам на строительство нового стадиона необходимо не менее трех миллиардов рублей. В ближайшее время в республике появятся еще несколько новых объектов. К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить футбольный манеж, а также модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах.

Фото №1 - В Уфе до 2024 года построят новый футбольный стадион
Уфимская волна

Еще летом прошлого года здесь была только выровненная площадка. Сейчас уже можно увидеть контуры будущего футбольного манежа.  Планировалось завершить его строительство к маю-июню 2022 года.  Но это произойдет гораздо быстрее, уже к декабрю 2021-го.

В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. А это возможность для юных воспитанников получать больше игровой практики в своём регионе. В прошлом году школе футбольного клуба «Уфа» был присвоен статус регионального центра РФС.

В рамках этого сотрудничества мы получаем помощь со стороны РФС в развитии инфраструктуры, помощь методическая в плане организации тренировочного процесса, помощь в повышении квалификации нашего тренерского состава.

Сергей Томаров, старший тренер ФК «Уфа»

Может появиться в республике и второй профессиональный клуб. Сейчас такую идею вынашивают руководители команды «Спартак» из Туймазов.

Сейчас они проходят лицензирование. Они встречались с представителями ПФЛ. Им дали, какие документы надо сделать, какие требования выполнить по стадиону, по документам. Они сейчас это выполняют.  И если у них получится лицензироваться, то они начнут играть во второй профессиональной лиге.

Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»

На понедельник запланирован матч Кубка России по футболу. «Уфа» должна сыграть с «Уралом» из Екатеринбурга на стадионе «Нефтяник». Однако синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится до -20. В этом случае маловероятно, что игра состоится. Ее могут перенести на 3 марта.

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Уфимская волна