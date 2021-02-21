В Уфе до 2024 года построят новый футбольный стадион

В столице республики построят универсальный футбольный стадион к 450-летию Уфы в 2024 году. Об этом рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров после подписания соглашения о развитии футбола в республике. Подписи под документом поставили министр спорта страны Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков. Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта ещё более популярным и доступным.

Чемпионат мира по футболу в России стал частью истории, но оставил хорошее наследство. В 11 городах страны появились суперсовременные арены. В итоге у «Уфы», выступающей в РПЛ, сейчас самый скромный стадион среди 16 команд. Помимо того, что это напрямую влияет на посещаемость и комфорт зрителей, затронуты могут быть и спортивные результаты. У одного из главных конкурентов «Уфы», волгоградского «Ротора», стадион на 45 тысяч болельщиков. Не секрет, что руководство лиги с большой симпатией относится к этой команде. Осенью прошлого года уфимцы уступили в Волгограде после грубейшей ошибки судьи. Одним словом, новый стадион клубу нужен. Равно как и республике, и городу.

Это необходимая инфраструктурная вещь. Например, мы не попадаем в концертный график ни одной большой мировой звезды. Потому что у нас нет места, где они собрали бы стадионник – большой формат концерта. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»

Руководство футбольного клуба «Уфа» в январе во время турецких сборов провело переговоры с компанией, которая занимается возведением спортивных объектов. Ранее эта фирма прислала проект новой арены. Сейчас компания занимается строительством стадионов к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Мы хотим видеть крытый футбольный стадион. Не меньше десяти тысяч. Многофункциональный. Я посмотрел несколько проектов, достаточно интересных. Договорились, что если дальше мы идем, согласовываем, бюджет подписываем, они будут участвовать в тендере. Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»

По предварительным оценкам на строительство нового стадиона необходимо не менее трех миллиардов рублей. В ближайшее время в республике появятся еще несколько новых объектов. К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить футбольный манеж, а также модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах.

Еще летом прошлого года здесь была только выровненная площадка. Сейчас уже можно увидеть контуры будущего футбольного манежа. Планировалось завершить его строительство к маю-июню 2022 года. Но это произойдет гораздо быстрее, уже к декабрю 2021-го.

В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. А это возможность для юных воспитанников получать больше игровой практики в своём регионе. В прошлом году школе футбольного клуба «Уфа» был присвоен статус регионального центра РФС.

В рамках этого сотрудничества мы получаем помощь со стороны РФС в развитии инфраструктуры, помощь методическая в плане организации тренировочного процесса, помощь в повышении квалификации нашего тренерского состава. Сергей Томаров, старший тренер ФК «Уфа»

Может появиться в республике и второй профессиональный клуб. Сейчас такую идею вынашивают руководители команды «Спартак» из Туймазов.

Сейчас они проходят лицензирование. Они встречались с представителями ПФЛ. Им дали, какие документы надо сделать, какие требования выполнить по стадиону, по документам. Они сейчас это выполняют. И если у них получится лицензироваться, то они начнут играть во второй профессиональной лиге. Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»