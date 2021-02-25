Эксперты-политологи из Башкирии прокомментировали задержание Урала Рахимова

Эксперты-политологи из Башкирии рассуждают, как арест сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова может сказаться на политической стабильности в регионе.
Недавно телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о том, что в Австрии арестовали Урала Рахимова, который долгое время находился в розыске. Его разыскивали на протяжении шести лет.
Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера «Башнефти» Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка).