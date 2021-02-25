Эксперты-политологи из Башкирии прокомментировали задержание Урала Рахимова

Эксперты-политологи из Башкирии рассуждают, как арест сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова может сказаться на политической стабильности в регионе.

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Я не слишком доверяю телеграм-каналам как источнику информации — проверить их правдивость невозможно, и до получения официальных данных большого смысла обсуждать эту экстрадицию смысла не вижу. Однако если представить, что она состоится — это дестабилизирует и Рахимова-старшего. Понятно, это будет удар и по нему. Политический ландшафт в регионе резко изменится, влияние Рахимовых закончится, если последние негативные сообщения об их семье найдут подтверждение.

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной Палаты Башкирии

Арест Урала Рахимова — это, определенно, точка бифуркации в башкирской политике. Она означает и пересмотр политики внутри республики, до которого первый президент региона играл определенную роль, а сейчас, когда все вскроется, возможно, будут предъявлены громкие обвинения. Очевидно, для этого и арестовывается Урал Муртазович. После этого, вероятно, не будут действовать и возможные договоренности, которые были достигнуты с Рахимовым-старшим.

Азат Галиуллин, политический обозреватель

Недавно телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о том, что в Австрии арестовали Урала Рахимова, который долгое время находился в розыске. Его разыскивали на протяжении шести лет.

Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера «Башнефти» Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка).

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