Эксперты-политологи из Башкирии прокомментировали задержание Урала Рахимова

Я не слишком доверяю телеграм-каналам как источнику информации — проверить их правдивость невозможно, и до получения официальных данных большого смысла обсуждать эту экстрадицию смысла не вижу. Однако если представить, что она состоится — это дестабилизирует и Рахимова-старшего. Понятно, это будет удар и по нему. Политический ландшафт в регионе резко изменится, влияние Рахимовых закончится, если последние негативные сообщения об их семье найдут подтверждение.

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной Палаты Башкирии