На Моргенштерна завели дело из-за унижения женщин

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на Моргенштерна. У ведомства возникли вопросы к артисту спустя несколько месяцев после публикации видеоработы "Клип за 10 лямов".

Напомним, в конце прошлого года Моргенштерн выпустил незамысловатый клип, в котором прорекламировал один из крупнейших банков страны. Главной фишкой видео стал нечленораздельный текст, после которого последовала фраза "Да, и вот за это мне и дали 10 лямов".

В ФАС обнаружили в видео массу нарушений. В первую очередь, артист призвал детей поучаствовать в розыгрыше нескольких миллионов рублей от банка. Он предложил несовершеннолетним попросить взрослых оформить банковскую карту.

Помимо этого ревизоры зацепились за эпизод, в котором Моргенштерн проводит банковской картой по декольте девушки, сыгравшей роль сотрудницы банка. В ФАС отмечают, что достаточно оскорбительно сравнивать живую девушку с банкоматом. К слову, к образам девушек у ФАС тоже много вопросов. По всем нормам сотрудницы банка не могут вести себя так раскованно, как их показали в клипе.

А еще Моргенштерну "прилетело" за распитие алкоголя в кадре и утверждение, что банк, который он рекламирует - это "лучший банк страны". Чем закончится эта история - узнаем позже.