В Башкирии запустили проект по взаимопомощи в землячествах

В Башкирии запущен новый проект, который направлен на оказание поддержки успешными выходцам из городов и сел для своей малой родины. Проект получил название «Атайсал».

Фото №1 - В Башкирии запустили проект по взаимопомощи в землячествах

Идея проекта была озвучена Главой РБ радием Хабировым еще в 2019 году. И вот, пришло время для его запуска.

У нас очень много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект «Атайсал». Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям.

Радий Хабиров, Глава РБ

Официальный сайт проекта уже разработан Министерством цифрового развития госуправления РБ. Пока, до 1 марта, он будет работать только в тестовом режиме.

Фото №2 - В Башкирии запустили проект по взаимопомощи в землячествах

Однако желающие уже могут посетить сайт и, выбрав населенный пункт, указать вид поддержки, который хочет оказать родному краю. Это может быть и строительство детской или футбольной площадки, и благоустройство территории, и так далее. Также желающие могут присоединиться к республиканским программам на условиях софинансирования.

По мнению заместителя руководителя администрации Главы Башкирии Урала Кильсенбаева, сайт поможет избежать беготни по всевозможным инстанциям, потому ресурс на автоматической основе сам доставляет инициативу до руководства населенного пункта. Дальнейшее решение - за властями.

Например, где-то требуется выделение земельного участка или подготовка площадки. Администрация обсуждает все предложения с жителями. А инициатор в течение максимум 10 дней просто получает ответ: «Да, мы готовы» с координатами ответственного, который будет подсказывать, в каком направлении двигаться.

Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации Главы РБ
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Также сайт указывает, какие проекты и в каком именно населенном пункте уже ведутся, как продвигается работа над реализацией. Позволяет ресурс увидеть и какой муниципалитет активнее остальных.

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной палаты Башкирии, уверен, что этот проект поможет объединить усилия единомышленников республики, готовых оказать поддержку родным деревням или селам.

К сожалению, многие предприниматели, готовые помочь своей малой родине, сталкиваются с тем, что главы районов в силу разных причин отказываются от такой поддержки. А в рамках проекта такую взаимопомощь можно будет оказывать на системной основе.

Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной палаты РБ

Фото: Администрация Главы РБ 

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