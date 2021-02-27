В Башкирии запустили проект по взаимопомощи в землячествах

В Башкирии запущен новый проект, который направлен на оказание поддержки успешными выходцам из городов и сел для своей малой родины. Проект получил название «Атайсал».
Идея проекта была озвучена Главой РБ радием Хабировым еще в 2019 году. И вот, пришло время для его запуска.
Официальный сайт проекта уже разработан Министерством цифрового развития госуправления РБ. Пока, до 1 марта, он будет работать только в тестовом режиме.
Однако желающие уже могут посетить сайт и, выбрав населенный пункт, указать вид поддержки, который хочет оказать родному краю. Это может быть и строительство детской или футбольной площадки, и благоустройство территории, и так далее. Также желающие могут присоединиться к республиканским программам на условиях софинансирования.
По мнению заместителя руководителя администрации Главы Башкирии Урала Кильсенбаева, сайт поможет избежать беготни по всевозможным инстанциям, потому ресурс на автоматической основе сам доставляет инициативу до руководства населенного пункта. Дальнейшее решение - за властями.
Также сайт указывает, какие проекты и в каком именно населенном пункте уже ведутся, как продвигается работа над реализацией. Позволяет ресурс увидеть и какой муниципалитет активнее остальных.
Ростислав Мурзагулов, Председатель Общественной палаты Башкирии, уверен, что этот проект поможет объединить усилия единомышленников республики, готовых оказать поддержку родным деревням или селам.
Фото: Администрация Главы РБ