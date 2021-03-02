Ростислав Мурзагулов: «Жаль тех, кому хозяева «Бонуса» смогли запудрить голову»

Фото №1 - Ростислав Мурзагулов: «Жаль тех, кому хозяева «Бонуса» смогли запудрить голову»

Председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов прокомментировал иск руководителя администрации главы республики Александра Сидякина к газете «Бонус». По его словам, решение суда говорит о том, что издание печатает на своих страницах информацию не соответствующую действительности, а читатели газеты являются жертвами «запудривания мозгов». Свое мнение Мурзагулов выразил изданию «Башинформ».

«Владельцы "Бонуса" могут сколько угодно изображать из своей замечательной семьи борцов за свободу слова. В Башкирии всем известно, что это не так. Я с самого начала знал, что заметки о Сидякине – вранье. Сегодня суды, которыми невозможно управлять из башкирского Белого дома, – это подтверждают. Их решения черным по белому говорят, что авторы этих "сенсационных разоблачений" — просто лгуны. Мне очень жаль тех, кому хозяева "Бонуса", в силу природных медиаталантов, смогли запудрить голову. Но таких, судя по единичным лайкам их истеричных постов в соцсетях, – все меньше и меньше. Да, и хочу сектантам "Бонуса" сказать — мне все равно, что вы сейчас начнете мстить придумаными и обо мне "сенсациями"»

Ростислав Мурзагулов

Напомним, накануне Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск Александра Сидякина и постановил взыскать с журналиста издания «ПроУфу» Рамиля Рахматова и «Эхо Москвы» в Уфе» по 10 тысяч рублей в пользу истца. Сидякин намерен направить деньги, если решение устоит, в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим».

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