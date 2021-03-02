Ростислав Мурзагулов: «Жаль тех, кому хозяева «Бонуса» смогли запудрить голову»

Председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов прокомментировал иск руководителя администрации главы республики Александра Сидякина к газете «Бонус». По его словам, решение суда говорит о том, что издание печатает на своих страницах информацию не соответствующую действительности, а читатели газеты являются жертвами «запудривания мозгов». Свое мнение Мурзагулов выразил изданию «Башинформ».
Напомним, накануне Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск Александра Сидякина и постановил взыскать с журналиста издания «ПроУфу» Рамиля Рахматова и «Эхо Москвы» в Уфе» по 10 тысяч рублей в пользу истца. Сидякин намерен направить деньги, если решение устоит, в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим».