Ростислав Мурзагулов: «Жаль тех, кому хозяева «Бонуса» смогли запудрить голову»

«Владельцы "Бонуса" могут сколько угодно изображать из своей замечательной семьи борцов за свободу слова. В Башкирии всем известно, что это не так. Я с самого начала знал, что заметки о Сидякине – вранье. Сегодня суды, которыми невозможно управлять из башкирского Белого дома, – это подтверждают. Их решения черным по белому говорят, что авторы этих "сенсационных разоблачений" — просто лгуны. Мне очень жаль тех, кому хозяева "Бонуса", в силу природных медиаталантов, смогли запудрить голову. Но таких, судя по единичным лайкам их истеричных постов в соцсетях, – все меньше и меньше. Да, и хочу сектантам "Бонуса" сказать — мне все равно, что вы сейчас начнете мстить придумаными и обо мне "сенсациями"»

Ростислав Мурзагулов