Моргенштерн может представить Россию на Евровидении-2021

Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн может представить Россию на песенном конкурсеЕвровидение-2021. Исполнитель вошёл в шорт-лист кандидатов от страны.
Как сообщает РИА Новости, вместе с Моргенштерном в список вошли: Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.
Исполнителя, который представит Россию на Евровидении, выберут сами россияне. Зрительское голосование пройдёт уже 8 марта.
Сам песенный фестиваль пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Из-за всё ещё высокой угрозы распространения коронавируса конкурс пройдёт в офлайн формате с меньшим количеством делегаций от стран и журналистов.