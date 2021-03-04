Моргенштерн может представить Россию на Евровидении-2021

Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн может представить Россию на песенном конкурсеЕвровидение-2021. Исполнитель вошёл в шорт-лист кандидатов от страны.

Как сообщает РИА Новости, вместе с Моргенштерном в список вошли: Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Исполнителя, который представит Россию на Евровидении, выберут сами россияне. Зрительское голосование пройдёт уже 8 марта.