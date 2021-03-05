В Стерлитамаке начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется уже третий год. За это время в Стерлитамаке отремонтировали более 30 км дорог, также в городе появились новые светофоры, в том числе в прошлом году мы установили повторитель светофорного сигнала на пересечении ул.Мира и ул.Советской. Его по достоинству оценили наши жители. Безусловно, реализация нацпроекта делает наши дороги современными, удобными и, что самое главное, безопасными.

Юрий Тротт, первый заместитель главы администрации Стерлитамака