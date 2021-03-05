В Стерлитамаке начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Стерлитамаке стартовала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году планируется устройство технических средств организации дорожного движения, ремонт верхнего слоя покрытия с нанесением дорожной разметки.

Фото №1 - В Стерлитамаке начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В настоящее время начали бурение ям под установку опор светофорных объектов по пр.Октября - ул.Артёма, пр.Октября – ул.Курчатова, ул.Худайбердина – ул.Курчатова.

Также светофоры установят и модернизируют по Уфимскому тракту – ул.Коммунальной; Уфимскому тракту, 13; ул.Социалистической, 10; ул.Баумана – ул.Карла Маркса; ул.Мира – ул.Ивлева; ул.Технической в районе остановок «Южная проходная»; ул.Курчатова – ул.Черноморской; ул.Элеваторной в районе ТЦ «Фабри»; ул.Худайбердина между остановками «Льва Толстого».

Фото №2 - В Стерлитамаке начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В 2021 году в планах установить 5 новых и заменить 7 имеющихся светофорных объектов, установить свыше 970 погонных метров пешеходных ограждений.

Как отметил первый заместитель главы администрации Юрий Тротт, на всех перечисленных участках, кроме перекрёстка Уфимского тракта – ул.Коммунальной, ул.Социалистической, 10 и перекрёстка ул.Баумана – ул.Карла Маркса установят повторители светофорных сигналов.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется уже третий год. За это время в Стерлитамаке отремонтировали более 30 км дорог, также в городе появились новые светофоры, в том числе в прошлом году мы установили повторитель светофорного сигнала на пересечении ул.Мира и ул.Советской. Его по достоинству оценили наши жители. Безусловно, реализация нацпроекта делает наши дороги современными, удобными и, что самое главное, безопасными.

Юрий Тротт, первый заместитель главы администрации Стерлитамака

В 2021 году в рамках национального проекта будет отремонтировано 12 км дорог:

- ул. Худайбердина от ул. Элеваторной до ул. Советской протяжённостью 1,414 км;

- ул. Мира от ул. Сагитова протяжённостью 1,128 км;

- ул. Гоголя от кольца «ВТС» до кольца «Ольховка» протяжённостью 1,298 км;

- ул. Суханова от ул. Гоголя до Стерлибашевского тракта протяжённостью 0,416 км;

- ул. Карла Маркса от ул. Б. Хмельницкого до ул. Нагуманова протяжённостью 1,204 км;

- ул. Халтурина от дома №127 до ул. Баумана протяжённостью 0,894 км;

- Уфимский тракт от ул. О. Кошевого до выезда из города протяжённостью 1,386 км;

- пр. Октября от ул. Артёма до ул. Строителей протяжённостью 0,469 км;

- ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Черноморской до ж/д переезда протяжённостью 0,530 км;

- ул. Черноморскую от ул. Худайбердина до ул. Имая Насыри протяжённостью 1,019 км;

- ул. Сагитова от ул. Казина до ул. Черноморской, протяжённостью 2,785 км;

- ул. Днепровскую от ул. Новой до ул. Черноморской протяжённостью 5,242 км;

- пр. Октября от кольца «Вечный огонь» до ул. Коммунистической протяжённостью 1,41 км.

Фото №3 - В Стерлитамаке начался ремонт дорог в рамках нацпроекта
Пенальти

В целом реализация национального проекта решает несколько важных задач: это, конечно же, приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, снижение нагрузки на участки с высоким трафиком транспорта, а так же, самое важное – сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, и, как следствие – уменьшение числа жертв ДТП.

Азамат Таепов, заместитель руководителя по федеральным программам ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ»
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