Общественная палата Башкирии отстаивает права «неудобных» ЖКХ-активистов
Организаторы ЖКХ-форума «Управдом» попытались запретить представителям сообществ и индивидуальных ЖКХ-активистов попасть на мероприятие. Это возмутило представителей Общественной палаты Башкирии.
Председатель палаты Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию.
Мы в Общественной палате получаем многочисленные сигналы о том, что как на уровне муниципалитетов, так и на уровне республики, к сожалению, идут попытки выхолащивания самой сути форума «Управдом» путем недопуска на мероприятие ЖКХ-общественников и активистов. Их голос должен звучать на площадках профессиональных форумов отрасли ЖКХ, диалог с собственниками жилья — это самая важная и актуальная сейчас в стране часть коммунальной культуры.
Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ
По мнению представителей Общественной палаты, только в диалоге, иногда и «не очень комфортном», можно получить клиентоориентированный облик.
По опыту работы в других регионах и по опыту работы Главы республики в Красногорске, на ЖКХ-мероприятиях не должно быть тех людей, которых туда не пускают — только так, в диалоге, пусть и не очень комфортном поначалу, можно придать этой отрасли человеческий, клиентоориентированный облик. Если человек является ЖКХ-активистом, жителем какого-то дома, где он активно участвует в работе Совета дома или другой структуры, которая занимается контролем за качеством управления ЖКХ, тогда он имеет право выйти и высказать свое мнение, даже если оно не нравится чиновникам, работникам управляющих профессиональных компаний и т.д. Поэтому мы (Общественная палата Республики Башкортостан) предлагаем тем, кого пытаются не пустить или «отсечь», писать нам на электронный адрес oprb2011@mail.ru. Мы систематизируем эти данные и направим списки в органы власти для того, что чтобы перекосы устранить.
Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ