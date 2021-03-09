Общественная палата Башкирии отстаивает права «неудобных» ЖКХ-активистов

По опыту работы в других регионах и по опыту работы Главы республики в Красногорске, на ЖКХ-мероприятиях не должно быть тех людей, которых туда не пускают — только так, в диалоге, пусть и не очень комфортном поначалу, можно придать этой отрасли человеческий, клиентоориентированный облик. Если человек является ЖКХ-активистом, жителем какого-то дома, где он активно участвует в работе Совета дома или другой структуры, которая занимается контролем за качеством управления ЖКХ, тогда он имеет право выйти и высказать свое мнение, даже если оно не нравится чиновникам, работникам управляющих профессиональных компаний и т.д. Поэтому мы (Общественная палата Республики Башкортостан) предлагаем тем, кого пытаются не пустить или «отсечь», писать нам на электронный адрес oprb2011@mail.ru. Мы систематизируем эти данные и направим списки в органы власти для того, что чтобы перекосы устранить.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты РБ