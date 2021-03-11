ФК «Уфа» намерен выиграть кубок России и вернуться в еврокубки

Болельщикам стоит ждать интересной игры. «Уфе» было очень трудно, полгода приходилось играть совсем без денег. Сейчас финансирование восстановили, усилили игровой и тренерский штаб. Команда снова показывает зубы, мы больше держим мяч, больше атакуем. Мы видим, как формируется новый стиль «Уфы» — «игра Рахимова». Руководство клуба не вмешивается и этот процесс и не мешает ему. Первоочередная задача сейчас – окончательно закрепиться вне зоны вылета, пощипать фаворитов и вернуться на прежние позиции. Главные – выиграть три оставшихся матча и взять Кубок России, что позволит нам сыграть в еврокубках. Мы понимаем, что это сложно и три наших соперника тоже этого хотят, но дадим бой.

Ростислав Мурзагулов