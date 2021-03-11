ФК «Уфа» намерен выиграть кубок России и вернуться в еврокубки

В ближайшее воскресенье в Уфе пройдет матч между столичным клубом и казанским «Рубином». Болельщики ждут яркой и захватывающей игры между командами. В народе этот матч уже прозвали башкиро-татарским дерби.

Сейчас оба клуба находятся на подъеме. ФК «Уфа» оправился от череды потрясений, нашел свою игру, вышел из зоны вылета, ворвался в плей-офф кубка России и, разгромив «Урал» 3:0, вошел в восьмерку лучших команд России. «Рубин», тоже переживший не самые простые времена, разгромил «Зенитом» и вообще находится на подъёме, говорят эксперты. 

По словам председатель совета директоров уфимского клуба Ростислава Мурзагулова, спортсмены сейчас воодушевлены и настроены на победу. Клуб надеется выиграть кубок России, а в дальнейшем бороться за награды и в европейских лигах.

Болельщикам стоит ждать интересной игры. «Уфе» было очень трудно, полгода приходилось играть совсем без денег. Сейчас финансирование восстановили, усилили игровой и тренерский штаб. Команда снова показывает зубы, мы больше держим мяч, больше атакуем. Мы видим, как формируется новый стиль «Уфы» — «игра Рахимова». Руководство клуба не вмешивается и этот процесс и не мешает ему.  Первоочередная задача сейчас – окончательно закрепиться вне зоны вылета, пощипать фаворитов и вернуться на прежние позиции. Главные – выиграть три оставшихся матча и взять Кубок России, что позволит нам сыграть в еврокубках. Мы понимаем, что это сложно и три наших соперника тоже этого хотят, но дадим бой.

Ростислав Мурзагулов

Матч «Уфа» — «Рубин» пройдет в воскресение, 14 марта на стадионе «Нефтяник». Начало в 16:00 по уфимскому времени.

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