ФК «Уфа» намерен выиграть кубок России и вернуться в еврокубки

В ближайшее воскресенье в Уфе пройдет матч между столичным клубом и казанским «Рубином». Болельщики ждут яркой и захватывающей игры между командами. В народе этот матч уже прозвали башкиро-татарским дерби.
Сейчас оба клуба находятся на подъеме. ФК «Уфа» оправился от череды потрясений, нашел свою игру, вышел из зоны вылета, ворвался в плей-офф кубка России и, разгромив «Урал» 3:0, вошел в восьмерку лучших команд России. «Рубин», тоже переживший не самые простые времена, разгромил «Зенитом» и вообще находится на подъёме, говорят эксперты.
По словам председатель совета директоров уфимского клуба Ростислава Мурзагулова, спортсмены сейчас воодушевлены и настроены на победу. Клуб надеется выиграть кубок России, а в дальнейшем бороться за награды и в европейских лигах.
Матч «Уфа» — «Рубин» пройдет в воскресение, 14 марта на стадионе «Нефтяник». Начало в 16:00 по уфимскому времени.