Межвузовский кампус в Уфе: где построят и как будет выглядеть

В стилистике тамги и модели хромосомы. Архитекторы представили два проекта, которые, возможно, возьмут за основу при строительстве в Уфе академгородка на пять тысяч человек. Студенческий кампус должен не просто включать в себя общежития для обучающихся, преподавателей и молодых ученых. Формирование в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра подразумевает возведение исследовательского корпуса с лабораториями, опытный полигон с технопарком и много другого.
Изначально здания были прямоугольными, но архитекторы решили добавить изящности. Изогнутые формы корпусов стали напоминать им хромосомы. Тогда разработчики проекта решили, что появляется не просто визуальный образ, но и глубокая смысловая нагрузка. Ведь хромосомы – это структуры в ядре клетки, которые отвечают за сбор информации, ее синтез и реализацию.
Четыре здания и четыре разных направления, которые должны в будущем развивать в Башкортостане в рамках Евразийского научно-образовательного центра. Это «Цифровая и зелёная химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», а также «Новая среда жизни».
Не просто 4 научно-образовательных корпуса. Перед архитекторами стояла задача создать целый академгородок с общежитиями, спортивным и медицинским комплексами и другой инфраструктурой. Кампус должен быть удобным для работы, комфортным для проживания, привлекательным для инвестиций.
Концепции студенческого межвузовского кампуса, который, возможно, будет построен в Демском районе Уфы, на этой неделе представили Радию Хабирову. Еще один проект того, как может выглядеть будущий «Наукоград», создал уфимский архитектор Александр Сафаров. Он придерживался стилистики тамга.
При этом «Наукоград» должен иметь обратную связь с городом, то есть пользователями создаваемой инфраструктуры, к примеру, парковой и спортивной зоны, должны стать и обычные горожане. А вокруг необходимо строить жилье.
Более тщательно необходимо проработать и вопрос транспортного сообщения межвузовского кампуса с остальной частью города. Радий Хабиров поручил продолжить работу над проектами с учётом мнения ректоров уфимских вузов, а затем вынести итоговый вариант с дополнениями на публичное обсуждение.
С деловым центром, где сконцентрирована основная часть учебных заведений Уфы, академгородок может соединить канатная дорога. В случае если местом строительства студенческого кампуса выберут Дему, рассматривается вариант запуска подвесных трамваев. По задумке они будут курсировать до площади Салавата Юлаева и в обратном направлении.