Межвузовский кампус в Уфе: где построят и как будет выглядеть

В стилистике тамги и модели хромосомы. Архитекторы представили два проекта, которые, возможно, возьмут за основу при строительстве в Уфе академгородка на пять тысяч человек. Студенческий кампус должен не просто включать в себя общежития для обучающихся, преподавателей и молодых ученых. Формирование в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра подразумевает возведение исследовательского корпуса с лабораториями, опытный полигон с технопарком и много другого.

Изначально здания были прямоугольными, но архитекторы решили добавить изящности. Изогнутые формы корпусов стали напоминать им хромосомы. Тогда разработчики проекта решили, что появляется не просто визуальный образ, но и глубокая смысловая нагрузка. Ведь хромосомы – это структуры в ядре клетки, которые отвечают за сбор информации, ее синтез и реализацию.

Это всё то, что мы хотим от НОЦа, по сути дела. Потому что сбор информации и обмен данными, то есть сбор – это библиотека, скажем, да, это хранение данных, сбор, обмен – это, собственно, процесс образования, а инновация – это и есть реализация. Танзиля Дулатова, главный архитектор проекта

Четыре здания и четыре разных направления, которые должны в будущем развивать в Башкортостане в рамках Евразийского научно-образовательного центра. Это «Цифровая и зелёная химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», а также «Новая среда жизни».

Не просто 4 научно-образовательных корпуса. Перед архитекторами стояла задача создать целый академгородок с общежитиями, спортивным и медицинским комплексами и другой инфраструктурой. Кампус должен быть удобным для работы, комфортным для проживания, привлекательным для инвестиций.

При этом есть большой запрос и на конгрессную деятельность, проведение форумов, научных симпозиумов, для этого нужны помещения, инфраструктура вся необходимая. Есть запрос на развитие технопарков, стартап центров, то есть уже такой производственный крупный блок. Скорее всего, мы говорим о таком создании именно долины образовательной, которая будет все эти задачи реализовывать. Ольга Сарапулова, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития общественного пространства и городской среды

Концепции студенческого межвузовского кампуса, который, возможно, будет построен в Демском районе Уфы, на этой неделе представили Радию Хабирову. Еще один проект того, как может выглядеть будущий «Наукоград», создал уфимский архитектор Александр Сафаров. Он придерживался стилистики тамга.

Что мы имеем: это четыре отраслевых направления и многофункциональное ядро, которое включает в себя различные многофункциональные пространства, библиотеки, которые являются общими для всех отраслевых направлений. Отказываемся, так скажем, от такой типологии коридорного типа, сгибаем эти блоки и прицепляем их к основному ядру. Александр Сафаров, архитектор проекта

При этом «Наукоград» должен иметь обратную связь с городом, то есть пользователями создаваемой инфраструктуры, к примеру, парковой и спортивной зоны, должны стать и обычные горожане. А вокруг необходимо строить жилье.

Какая-то жемчужина научно-образовательная, чтобы там дома строились и жилье продавалось. Потому что было бы престижным там жить, потому что рядом там супершкола находится, суперсадик находится, рекреационная зона находится там, производственные парки находятся, где молодые родители могут работать и так далее. То есть всё это вам нужно увязывать вот в эту историю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более тщательно необходимо проработать и вопрос транспортного сообщения межвузовского кампуса с остальной частью города. Радий Хабиров поручил продолжить работу над проектами с учётом мнения ректоров уфимских вузов, а затем вынести итоговый вариант с дополнениями на публичное обсуждение.