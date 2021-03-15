Крупный российский банк взял рэпера Моргенштерна на работу

Алишер Моргенштерн, известный хип-хоп исполнитель и блогер из Уфы, стал работником крупного российского банка. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации РБК.

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В банке отметили, что должность была создана специально под звезду российской эстрады. Теперь молодой человек будет ходить на оперативки, совещания, а также отчитываться по своей работе с молодежью – в этом будет заключаться смысл его должности.

Сам исполнитель заявил, что будет относиться к работе серьезно и не заставит руководство банка краснеть за него.

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