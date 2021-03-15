В Уфе инвалида не долечили и выставили наркоманом

Выписали преждевременно из больницы и выставили наркоманом. Ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалид второй группы Владимир Авдонин недоволен тем, как с ним обошлись в Республиканском госпитале ветеранов войн. Житель Чишминского района проходил там лечение в конце февраля.

По словам мужчины, врачи ему так и не помогли улучшить состояние здоровья. Перенесший 4 хирургических вмешательства Владимир Авдонин постоянно испытывает сильные головные боли, теряет сознание. А после операции на позвоночник в 2015 году ему был выписан сильнодействующий анальгетик «Трамадол». Именно этот препарат стал причиной того, что врачи обвинили Владимира в наркозависимости.

Вы знаете, стоит, смотрит мне в глаза, ухмыляется и говорит: «Чё, дозу принял?» Вот это я слышал раз 10, если не больше, что я принял дозу, понимаете? Не то что я принял обезболивающее, а принял дозу. Владимир Авдонин, житель с. Шингак-Куль