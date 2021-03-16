Шамиль Газизов назначен генеральным директором ФК «Уфа»

Такое решение было принято на заседании совета директоров футбольного клуба. На нем обсуждались вопросы неудовлетворительного положения команды в турнирной таблице, а также меры по исправлению ситуации.
Шамиль Газизов руководил ФК «Уфа» с 2012 по 2020 годы. За это время команда добилась наивысших достижений за всю историю башкирского футбола, пробившись в Лигу Европы. Минувшим летом Шамиль Газизов стал генеральным директором московского «Спартака». За полгода столичный клуб из середины таблицы вышел в лидеры чемпионата.
Затем Шамиль Газизов вернулся в Уфу, находился рядом с командой, выезжал на сборы в Турцию, но официальное решение о возвращении в клуб принято только сегодня.