Шамиль Газизов назначен генеральным директором ФК «Уфа»

Такое решение было принято на заседании совета директоров футбольного клуба. На нем обсуждались вопросы неудовлетворительного положения команды в турнирной таблице, а также меры по исправлению ситуации. 

Шамиль Газизов руководил ФК «Уфа» с 2012 по 2020 годы. За это время команда добилась наивысших достижений за всю историю башкирского футбола, пробившись в Лигу Европы. Минувшим летом Шамиль Газизов стал генеральным директором московского «Спартака». За полгода столичный клуб из середины таблицы вышел в лидеры чемпионата.

Затем Шамиль Газизов вернулся в Уфу, находился рядом с командой, выезжал на сборы в Турцию, но официальное решение о возвращении в клуб принято только сегодня.

Шамиль Камилович – творец всех побед и успехов клуба за последние десять лет. Никто не справится лучше него. К нынешнему руководителю клуба претензий нет. Мы очень благодарны Шамилю за непростое решение вернуться в клуб. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»
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