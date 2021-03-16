Шамиль Газизов назначен генеральным директором ФК «Уфа»

Шамиль Камилович – творец всех побед и успехов клуба за последние десять лет. Никто не справится лучше него. К нынешнему руководителю клуба претензий нет. Мы очень благодарны Шамилю за непростое решение вернуться в клуб. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»