В БашГУ прошел опрос среди преподавателей об объединении вузов

Преподаватели Башкирского государственного университета провели опрос по поводу объединения УГАТУ и БашГУ. В данном опросе якобы приняли участие 820 преподавателей вуза, однако ряду опрошенных журналистами работников университета принять участие в опросе не предлагали. Об этом сообщает «Эхо Москвы — Уфа».

Фото №1 - В БашГУ прошел опрос среди преподавателей об объединении вузов

Председатель Общественной палаты Башкирии и по совместительству преподаватель БашГУ Ростислав Мурзагулов заявил «Эху» о том, что результаты этого опроса учитывать некорректно.

Всем известно, что те, кто устраивали этот опрос, те, кто его проводили, вопрос ставили абсолютно некорректно и, более того, они сами имеют по этому вопросу четкую позицию и являются активными участниками группы сотрудников БашГУ, которые выступают против объединения, против участия в федеральной программе по укрупнению университетов, по повышению их качества.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии

Также Мурзагулов усомнился в достоверности опроса в плане численности опрошенных.

Что касается численности, я не верю в эту численность. Мне, как преподавателю, этот вопрос не задали. Всем моим товарищам — преподавателям, которые также являются сторонниками прогрессивной идеи объединения, этот вопрос тоже не был задан, а тем, кому он был задан, это было сделано в абсолютно некорректной форме.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии

Мурзагулов отметил, что велась активная агитация, использующая формулировки, якобы побуждающие респондентов выбирать вариант «против»: «Имелась определенная и конкретная агитация конкретными сотрудниками, которые являются участниками этой группы противников объединения. Это факты установленные. Я Рима Марсовича (Влиахметов, декан факультета философии и социологии БашГУ, один из организаторов опроса — при. ред.) знаю давно. Честно говоря, мне очень стыдно за него, что он принял участие в этой авантюре. Потому что, если провести честный нормальный опрос и сотрудников, и студентов, то там такой однозначной картины в одну из сторон не будет».

Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что любой социологический опрос можно повернуть в любую сторону, как выгодно организаторам.

По-видимому, целью исследования было не выявление конкретных настроений коллектива, а тактическая попытка повлиять на уже принятое руководством решение, прикрывшись мнением коллектива.

Азат Галиуллин, политический обозреватель
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По словам декана факультета философии и социологии БашГУ Рима Валиахметова, в результате опроса якобы против объединения вузов высказались 62,5%, затруднились с ответом 23,8%, а 13,7% инициативу поддержали. Валиахметов отметил, что соцопрос проводился по собственной инициативе работников вуза, что они сами проявили инициативу и сами провели опрос, что им важно было понять позицию преподавателей, убедиться в правильности своих действий.

Фото: сайт БашГУ.

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