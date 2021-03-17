В БашГУ прошел опрос среди преподавателей об объединении вузов

Мурзагулов отметил, что велась активная агитация, использующая формулировки, якобы побуждающие респондентов выбирать вариант «против»: «Имелась определенная и конкретная агитация конкретными сотрудниками, которые являются участниками этой группы противников объединения. Это факты установленные. Я Рима Марсовича (Влиахметов, декан факультета философии и социологии БашГУ, один из организаторов опроса — при. ред.) знаю давно. Честно говоря, мне очень стыдно за него, что он принял участие в этой авантюре. Потому что, если провести честный нормальный опрос и сотрудников, и студентов, то там такой однозначной картины в одну из сторон не будет».