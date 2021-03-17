В БашГУ прошел опрос среди преподавателей об объединении вузов

Преподаватели Башкирского государственного университета провели опрос по поводу объединения УГАТУ и БашГУ. В данном опросе якобы приняли участие 820 преподавателей вуза, однако ряду опрошенных журналистами работников университета принять участие в опросе не предлагали. Об этом сообщает «Эхо Москвы — Уфа».
Председатель Общественной палаты Башкирии и по совместительству преподаватель БашГУ Ростислав Мурзагулов заявил «Эху» о том, что результаты этого опроса учитывать некорректно.
Также Мурзагулов усомнился в достоверности опроса в плане численности опрошенных.
Мурзагулов отметил, что велась активная агитация, использующая формулировки, якобы побуждающие респондентов выбирать вариант «против»: «Имелась определенная и конкретная агитация конкретными сотрудниками, которые являются участниками этой группы противников объединения. Это факты установленные. Я Рима Марсовича (Влиахметов, декан факультета философии и социологии БашГУ, один из организаторов опроса — при. ред.) знаю давно. Честно говоря, мне очень стыдно за него, что он принял участие в этой авантюре. Потому что, если провести честный нормальный опрос и сотрудников, и студентов, то там такой однозначной картины в одну из сторон не будет».
Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что любой социологический опрос можно повернуть в любую сторону, как выгодно организаторам.
По словам декана факультета философии и социологии БашГУ Рима Валиахметова, в результате опроса якобы против объединения вузов высказались 62,5%, затруднились с ответом 23,8%, а 13,7% инициативу поддержали. Валиахметов отметил, что соцопрос проводился по собственной инициативе работников вуза, что они сами проявили инициативу и сами провели опрос, что им важно было понять позицию преподавателей, убедиться в правильности своих действий.
Фото: сайт БашГУ.