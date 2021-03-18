«Я это не поддерживаю»: популярный блогер Ивангай высказался о творчестве Моргенштерна

«Он слышит, он ровный, я его выкупаю (понимаю, - прим.ред.), я ему респектую (высказывать уважение, - прим.ред.), но я, наверное, единственный могу сказать, что он что-то делает не так. Я считаю, что у него огромная ответственность перед YouTube, перед детьми, которые растут. Он, конечно, делает все своевременно, актуально, модно, молодежно, на вот этом хайпе (ажиотаж, - прим.ред.) бабла и шмоток. Это не значит, что это круто, возможно, это временно, но я это не поддерживаю, мои методы другие. Я хотел бы расти морально и людей за собой тянуть»

Ивангай, блогер и музыкант