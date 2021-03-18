«Я это не поддерживаю»: популярный блогер Ивангай высказался о творчестве Моргенштерна
Популярнейший русскоязычный блогер в YouTube Ивангай стал очередным гостем у Юрия Дудя. Молодой человек
рассказал о своей жизни, творчестве, а также высказался о музыке Алишера
Моргенштерна – известного рэпера и уроженца Уфы.
По словам Вани Рудского (настоящее имя 25-летнего блогера и
музыканта), он внимательно следит за творчеством скандального хип-хоп
исполнителя. Он признался, что во многом он не согласен с Алишером. Например,
ему не близки ценности, которые пропагандирует в своих треках Моргенштерн.
«Он слышит, он ровный, я его выкупаю (понимаю, - прим.ред.), я
ему респектую (высказывать уважение, - прим.ред.), но я, наверное, единственный
могу сказать, что он что-то делает не так. Я считаю, что у него огромная ответственность
перед YouTube, перед детьми, которые
растут. Он, конечно, делает все своевременно, актуально, модно, молодежно, на
вот этом хайпе (ажиотаж, - прим.ред.) бабла и шмоток. Это не значит, что это
круто, возможно, это временно, но я это не поддерживаю, мои методы другие. Я
хотел бы расти морально и людей за собой тянуть»
Ивангай, блогер и музыкант
Также
Ивангай поделился своими мыслями о хитах Моргенштерна. По его словам, он делает
качественные треки, но выверенной формуле, которая простая. На вопрос
журналиста Юрия Дудя: «Крутой ли музыкант Моргенштрен?», Иван ответил
утвердительно.
«Да,
он крутой музыкант, треки в башке заедают, он формулу выкупает. Я позже тоже
понял эту формулу хита, но не могу позволить себе по ней работать, а он
позволил. Можно делать простую, веселую музыку, но это пусто, на мой взгляд. Он
бы мог, конечно, воспользоваться хайпом и делать музыку [другую]… ладно, не
хочу давать советы. Мне очень интересно над тем, как он эволюционирует, он
делает ошибки и учится на них»