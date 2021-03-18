«Я это не поддерживаю»: популярный блогер Ивангай высказался о творчестве Моргенштерна

Популярнейший русскоязычный блогер в YouTube Ивангай стал очередным гостем у Юрия Дудя. Молодой человек рассказал о своей жизни, творчестве, а также высказался о музыке Алишера Моргенштерна – известного рэпера и уроженца Уфы.

Фото №1 - «Я это не поддерживаю»: популярный блогер Ивангай высказался о творчестве Моргенштерна

По словам Вани Рудского (настоящее имя 25-летнего блогера и музыканта), он внимательно следит за творчеством скандального хип-хоп исполнителя. Он признался, что во многом он не согласен с Алишером. Например, ему не близки ценности, которые пропагандирует в своих треках Моргенштерн.

«Он слышит, он ровный, я его выкупаю (понимаю, - прим.ред.), я ему респектую (высказывать уважение, - прим.ред.), но я, наверное, единственный могу сказать, что он что-то делает не так. Я считаю, что у него огромная ответственность перед YouTube, перед детьми, которые растут. Он, конечно, делает все своевременно, актуально, модно, молодежно, на вот этом хайпе (ажиотаж, - прим.ред.) бабла и шмоток. Это не значит, что это круто, возможно, это временно, но я это не поддерживаю, мои методы другие. Я хотел бы расти морально и людей за собой тянуть»

Ивангай, блогер и музыкант

Также Ивангай поделился своими мыслями о хитах Моргенштерна. По его словам, он делает качественные треки, но выверенной формуле, которая простая. На вопрос журналиста Юрия Дудя: «Крутой ли музыкант Моргенштрен?», Иван ответил утвердительно.

«Да, он крутой музыкант, треки в башке заедают, он формулу выкупает. Я позже тоже понял эту формулу хита, но не могу позволить себе по ней работать, а он позволил. Можно делать простую, веселую музыку, но это пусто, на мой взгляд. Он бы мог, конечно, воспользоваться хайпом и делать музыку [другую]… ладно, не хочу давать советы. Мне очень интересно над тем, как он эволюционирует, он делает ошибки и учится на них»

Ивангай, блогер и музыкант
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