Шамиль Газизов – о ситуации в ФК «Уфа»: «Верить в команду и двигаться вперед»

Футбольный клуб «Уфа» пока не смог одержать первую победу в 2021 году в Российской премьер-лиге. В матче против «Локомотива» на минувшей неделе не помогло возвращение на пост генерального директора Шамиля Газизова. Напомним, функционер покинул команду прошлым летом и несколько месяцев отработал в «Спартаке». Сейчас башкирская команда находится в сложном положении. Уфимцы на предпоследнем месте в таблице и всерьез рискуют лишиться места в РПЛ на следующий сезон.
Шамиль Газизов покинул футбольный клуб «Уфа» в июле прошлого года. Тогда он согласился на предложение московского «Спартака» и решил повести столичную команду в борьбу за чемпионство. Но союз самого популярного клуба страны и функционера из Башкортостана длился недолго. В декабре Газизов покинул «Спартак», а уже в январе отправился на сборы вместе с «Уфой». Газизов не стал раскрывать причины, почему принял предложение занять официальную должность в клубе именно сейчас.
До конца чемпионата осталось семь туров, и перед Газизовым стоит четкая и сложная задача – выиграть борьбу за выживание.
Уже бывший руководитель уфимцев Ринат Шайбеков вернется на должность исполнительного директора. Шамиль Газизов во главе «Уфы» имеет опыт борьбы за выживание. Особенно остро стоял вопрос в первом и втором сезонах команды в РПЛ. А также в 2019-м, когда из-за участия в Лиге Европы «Уфа» оказалась в подвале таблицы. Сейчас, когда до завершения чемпионата осталось лишь семь туров, и Газизов не сможет повлиять на ситуацию какими-либо кадровыми решениями, важно его умение эмоционально встряхнуть команду. Перед игрой с «Локомотивом» Газизов провел встречу с футболистами, но желаемого эффекта это не принесло. Уфимцы уступили со счетом 0:1.
Впереди у «Уфы» череда важных матчей. Календарь у команды Рашида Рахимова – один из самых сложных в лиге. Башкирскому клубу предстоит встретиться с такими грандами как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Нельзя забывать и кубковой игре с «Ахматом».