Шамиль Газизов – о ситуации в ФК «Уфа»: «Верить в команду и двигаться вперед»

Футбольный клуб «Уфа» пока не смог одержать первую победу в 2021 году в Российской премьер-лиге. В матче против «Локомотива» на минувшей неделе не помогло возвращение на пост генерального директора Шамиля Газизова. Напомним, функционер покинул команду прошлым летом и несколько месяцев отработал в «Спартаке». Сейчас башкирская команда находится в сложном положении. Уфимцы на предпоследнем месте в таблице и всерьез рискуют лишиться места в РПЛ на следующий сезон.

Шамиль Газизов покинул футбольный клуб «Уфа» в июле прошлого года. Тогда он согласился на предложение московского «Спартака» и решил повести столичную команду в борьбу за чемпионство. Но союз самого популярного клуба страны и функционера из Башкортостана длился недолго. В декабре Газизов покинул «Спартак», а уже в январе отправился на сборы вместе с «Уфой». Газизов не стал раскрывать причины, почему принял предложение занять официальную должность в клубе именно сейчас.

Сейчас непростая ситуация, нам надо всем вместе верить в команду и двигаться вперед. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

До конца чемпионата осталось семь туров, и перед Газизовым стоит четкая и сложная задача – выиграть борьбу за выживание.

Никто не справится лучше него. К нынешнему руководителю клуба претензий нет, сложились объективные финансовые сложности. Мы очень благодарны Шамилю Газизову за непростое решение вернуться в клуб в непростой период. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»

Уже бывший руководитель уфимцев Ринат Шайбеков вернется на должность исполнительного директора. Шамиль Газизов во главе «Уфы» имеет опыт борьбы за выживание. Особенно остро стоял вопрос в первом и втором сезонах команды в РПЛ. А также в 2019-м, когда из-за участия в Лиге Европы «Уфа» оказалась в подвале таблицы. Сейчас, когда до завершения чемпионата осталось лишь семь туров, и Газизов не сможет повлиять на ситуацию какими-либо кадровыми решениями, важно его умение эмоционально встряхнуть команду. Перед игрой с «Локомотивом» Газизов провел встречу с футболистами, но желаемого эффекта это не принесло. Уфимцы уступили со счетом 0:1.

У нас много получалось моментов. К сожалению, мы их не реализовали. Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Уфа»