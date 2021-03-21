В Башкирии пьяный лихач устроил гонку с ГИБДД

В Башкортостане проходят массовые рейды. Госавтоинспекция задействовала максимальное количество сотрудников. За двое суток было задержано более сотни пьяных водителей. Инспекторам приходилось пускаться в погоню и справляться с буйными нарушителями.

Сотрудник ГИБДД и не думал, что уже через полминуты после начала записи служебного регистратора он вместе с напарников бросится в погоню. Крадущийся по улицам «Ниссан» вместо остановки по требованию лишь сильнее надавил на педаль газа.

По заснеженным улицам водитель на большой скорости пытался сбросить "хвост", подставляя под удар не только свою жизнь, но и сотрудников ГИБДД.

Но в какой-то момент автомобиль сворачивает с дороги и паркуется возле дома. Видимо, инспекторов автовладелец решил пригласить на чай. Сам-то он, как оказалось, любит что покрепче. От таких пристрастий мужчины даже запотели окна. И, как оказалось, гостей он вовсе не ждал – у водителя, видимо, проблемы и со зрением и со слухом.

В автомобиле житель Мечетлинского района находился не один. Пока его супруга бегала в недоумении, спрашивая, что же такого натворил ее муж, тот всё никак не хотел садиться в машину инспекторов.

А вот о еще одном пьяном водителе наряду ДПС сообщил неравнодушный гражданин. Мужчина рассказал, что автомобиль «Ленд Крузер» создаёт аварийную ситуацию на проезжей части, а его владелец – в состоянии опьянения. Экипаж вскоре обнаружил машину. Окончанию поездки водитель был явно не рад.

Мужчина тут же принялся кому-то звонить. В подобной ситуацией он уже был. Как выяснилось, в сентябре прошлого года его уже лишили права управления за аналогичное нарушение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Еще один любитель дорогих иномарок и алкогольных напиток был задержан в Стерлитамакском районе. 38-летний местный житель направлялся к себе домой. Но в силу своего состояния водитель «Порш Кайена» не справился с управлением. Массовые проверки сейчас проходят по всей республике.

В выходные дни в рейды вышло максимальное количество личного состава Госавтоинспекции. Это объясняется увеличением плотности транспортного потока, а также с ухудшением погодных условий. Так, за пятницу и субботу сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более пяти с половиной тысяч нарушений правил дорожного движения, задержано порядка 120 нетрезвых водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан