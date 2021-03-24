Хабиб Нурмагомедов назвал Моргенштерна «грязью»

Известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов прокомментировал творчество Моргенштерна –рэпера из Уфы. Боец UFC высказался о личности и композициях Алишера не самым лицеприятным образом.

Хабиб считает, что рэп-исполнитель плохо влияет на современную молодежь и пропагандирует ложные ценности. Свое мнение он выложил в социальных сетях.

«Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов»

Также чемпион заявил, что недавняя новость о том, что Моргенштерн стал лицом крупного российского банка и подписал многомиллионный контракт за рекламу, сподвигла его заблокировать все карты этой организации.