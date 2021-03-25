В Башкирии раскрыли количество детских суицидов в 2020 году

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова в рамках очередного заседания регионального Курултая рассказала об итогах своей работы за прошлый год.

Отдельно она остановилась на профилактике детских суицидов в регионе. Ситуация по сравнению с прошлым десятилетием исправилась в лучшую сторону. Так, например, раньше фиксировалось более 90 случаев суицидов в год. Теперь это цифра сократилась в несколько раз, но и это не предел. Перед властями региона стоит задача полностью искоренить детский суицид как явление.