В Башкирии раскрыли количество детских суицидов в 2020 году

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова в рамках очередного заседания регионального Курултая рассказала об итогах своей работы за прошлый год. 

Фото №1 - В Башкирии раскрыли количество детских суицидов в 2020 году

Отдельно она остановилась на профилактике детских суицидов в регионе. Ситуация по сравнению с прошлым десятилетием исправилась в лучшую сторону. Так, например, раньше фиксировалось более 90 случаев суицидов в год. Теперь это цифра сократилась в несколько раз, но и это не предел. Перед властями региона стоит задача полностью искоренить детский суицид как явление. 

В прошлом году зафиксировано 20 случаев, сокращение было колоссальным. Была принята программа профилактики суицидов. Существует четкий регламент работы, алгоритм. Подключены все муниципальные образования. Два года шло обучение педагогов всех образовательных учреждений по возможности оказания первой психологической помощи, распознавания тяжелого состояния. Мы сопровождаем семью до полного нивелирования проблем. На сегодняшний день идет тенденция снижения, но мы пониманием, что эта цифра должна быть сведена к нулю. 

Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам ребенка в РБ
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