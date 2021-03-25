В Башкирии назвали основные причины детских суицидов

Если говорить по суицидам: из 20 случаев - 2. В переписке нашли алгоритм исполнения, ребенок конкретно искал. Скажу, что необходимо делать, когда ребенок находит своего спутника, учителя по жизни, в интернете. В силу вступают замещающие программы, когда среди близких таких людей нет. Здесь как раз в силу вступает семьеведение. И не должна данная информация быть в сети интернет, куда заходят наши дети.

Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам детей в РБ