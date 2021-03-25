В Башкирии назвали основные причины детских суицидов

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова на очередном заседании регионального Госсобрания рассказала об основных причинах детских суицидов в регионе. Перед властями стоит задача свести количество таких инцидентов к нулю.
По словам Скоробогатовой, подобные трагедии усугубляет то, что в интернете много информации, которая негативно влияет на детскую психику.
Если говорить по суицидам: из 20 случаев - 2. В переписке нашли алгоритм исполнения, ребенок конкретно искал. Скажу, что необходимо делать, когда ребенок находит своего спутника, учителя по жизни, в интернете. В силу вступают замещающие программы, когда среди близких таких людей нет. Здесь как раз в силу вступает семьеведение. И не должна данная информация быть в сети интернет, куда заходят наши дети. Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам детей в РБ
Что касается причин детских суицидов, то детский омбудсмен отметила - точные причины трагедии всегда устанавливает Следственный комитет.
Каждый случай индивидуален. Причину устанавливает Следственный комитет. Есть целый ряд экспертиз. Я не являюсь экспертом, я могу назвать причины: неразделенная любовь, конфликт с родителями, страх ЕГЭ. Психиатры говорят: когда ребенок попадает в интернет, видит призывы - это звенья одной цепи. Все из-за отсутствия родительского попечения. Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам детей в РБ