Моргенштерн заплатит 300 тысяч рублей за песню о Путине

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн был обвинён в плагиате. Автор песни «Владимир Путин – молодец!» подал исковое заявление в суд.

Истец потребовал взыскать с Моргенштерна 300 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на песню. И Кировский районный суд удовлетворил данное заявление. Вот правда просьба о публичных извинениях была отклонена.

Судебные «тяжбы» тянутся ещё с февраля. На первое заседание суда, которое было назначено на 2 марта, ни истец, ни Моргенштерн не явились. В зале присутствовали лишь журналисты.