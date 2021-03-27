Художница из Уфы создала портрет Моргенштерна из мусора

Наконец-то в стране нашлись настоящие мужчины, которые вступились за будущее наших детей! Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает.

Евгения Хайбуллина