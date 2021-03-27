Художница из Уфы создала портрет Моргенштерна из мусора

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина создала портрет известного рэпера из Башкирии Алишера Моргенштерна. В качестве материала Евгения использовала обычные отходы из мусорного ведра.

Видеозапись процесса художница выложила в своем Instagram-аккаунте. По словам Евгении, таким образом она выразила к музыканту свое отношение. Также художница поддержала спортсменов, которые выступили за запрет на творчество Моргенштерна.

Наконец-то в стране нашлись настоящие мужчины, которые вступились за будущее наших детей! Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает.

Евгения Хайбуллина

Она отметила, что доступ к песням, которые оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики, нужно ограничивать. Что касается нецензурных слов, то, считает Евгения, их в песнях больше, чем обычных слов.

Видеозапись за 7 часов собрала более 2 500 просмотров и свыше 500 лайков. Подавляющая часть комментирующих полностью поддержала Евгению.

Фото: скриншот видеозаписи Евгении Хайбуллиной 

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