В Башкирии мужчина убил свою молодую жену и покончил с собой

В Башкирии 36-летний ревнивец застрелил свою 20-летнюю жену, а затем покончил с собой. О трагедии сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Фото №1 - В Башкирии мужчина убил свою молодую жену и покончил с собой

По данным ведомства, все произошло в минувшее воскресенье на окраине леса около деревни Нагайбаково. Пара сильно поругалась из-за очередного приступа ревности мужчины. В порыве ярости супруг схватился за ружьем и в упор расстрелял свою жену в голову. Затем, недолго думая, он совершил самоубийство.

Тела несчастных нашли местные лесорубы, они же и вызвали сотрудников полиции и скорую.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются знакомые и члены семьи подозреваемого и потерпевшей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

пресс-служба СК по РБ
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