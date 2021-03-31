В Башкирии мужчина убил свою молодую жену и покончил с собой

В Башкирии 36-летний ревнивец застрелил свою 20-летнюю жену, а затем покончил с собой. О трагедии сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным ведомства, все произошло в минувшее воскресенье на окраине леса около деревни Нагайбаково. Пара сильно поругалась из-за очередного приступа ревности мужчины. В порыве ярости супруг схватился за ружьем и в упор расстрелял свою жену в голову. Затем, недолго думая, он совершил самоубийство.