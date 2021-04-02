В Нефтекамске появится школа на 1 225 мест

В Нефтекамске строят самую большую школу с лифтами. На 1 225 учеников. По проекту предусмотрены два спортзала, столовая, актовый зал, просторные кабинеты и коридоры. Для удобства маломобильных учащихся здание оборудуют лифтами.

Школа станет самой большой по площади на северо-западе республики. Обучение будет организовано в одну смену.

Фасад будет красивый. В Нефтекамске такого нет, скорее всего, на социальном объекте. Внутри отделка будет премиум. Керамогранит дорогой, покраски дорогие. Не эконом-класс, как в основном строят на сегодняшний день в республике. По системе безопасности. Она каждый год становится все лучше и лучше. Добавляются разные нормы и правила. Госэкспертиза это подтверждает.

Дмитрий Табарчук, начальник строительного участка

Строительные работы на объекте уже практически завершены. Здание заведено под крышу, установлены окна, проложены все коммуникации. В  ближайшие дни планируют приступить к внутренней отделке помещений. Стоимость проекта – 600 миллионов рублей. И это без учета технического оснащения школы.

Фото №1 - В Нефтекамске появится школа на 1 225 мест

Мы будем стремиться к 1 сентября. Просто постоянно сталкиваемся с бюрократическими проволочками со стороны некоторых коллег. История с полилингвальной школой ярко показала, что есть вопросы, затягивание где-то процесса приемки. Проект типовой. Он уже реализован. Должно быть минимально проблем в этой части.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Нефтекамска
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