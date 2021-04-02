В Нефтекамске появится школа на 1 225 мест

Фасад будет красивый. В Нефтекамске такого нет, скорее всего, на социальном объекте. Внутри отделка будет премиум. Керамогранит дорогой, покраски дорогие. Не эконом-класс, как в основном строят на сегодняшний день в республике. По системе безопасности. Она каждый год становится все лучше и лучше. Добавляются разные нормы и правила. Госэкспертиза это подтверждает.

Дмитрий Табарчук, начальник строительного участка