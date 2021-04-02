В Нефтекамске появится школа на 1 225 мест

В Нефтекамске строят самую большую школу с лифтами. На
1 225 учеников. По проекту предусмотрены два спортзала, столовая, актовый зал, просторные кабинеты и коридоры. Для
удобства маломобильных учащихся здание оборудуют лифтами.
Школа станет самой большой по площади на
северо-западе республики. Обучение будет организовано в одну смену.
Фасад
будет красивый. В Нефтекамске такого нет, скорее всего, на социальном объекте. Внутри отделка будет премиум. Керамогранит дорогой, покраски дорогие. Не
эконом-класс, как в основном строят на сегодняшний день в республике. По
системе безопасности. Она каждый год становится все лучше и лучше. Добавляются
разные нормы и правила. Госэкспертиза это подтверждает.Дмитрий Табарчук, начальник строительного участка
Строительные работы на объекте уже практически завершены. Здание заведено под крышу,
установлены окна, проложены все коммуникации. В
ближайшие дни планируют приступить к внутренней отделке помещений.
Стоимость проекта – 600 миллионов рублей. И это без учета технического
оснащения школы.
Мы
будем стремиться к 1 сентября. Просто постоянно сталкиваемся с бюрократическими
проволочками со стороны некоторых коллег. История с полилингвальной школой ярко
показала, что есть вопросы, затягивание где-то процесса приемки. Проект
типовой. Он уже реализован. Должно быть минимально проблем в этой части.Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Нефтекамска