Ушел из жизни бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылев

В Уфе на 71-м году жизни не стало бывшего руководителя Контрольно-счетной палаты Башкортостана Петра Бобылева.

В 1972 году он окончил Бирский педагогический институт, в 1983 году – Уфимский авиационный институт. В 1973 начал трудовой путь инструктором Кумертауского горкома КПСС, был первым заместителем председателя, председателем Горисполкома, председателем Горсовета народных депутатов. С 1994 по 2008 год был председателем Государственного контрольного комитета Башкортостана, затем председателем Контрольно-счетной палаты республики. В последние годы руководил Советом по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при Главе Башкортостана. Коллеги запомнили Петра Бобылева как оптимистичного, честного и порядочного человека.

Фото №1 - Ушел из жизни бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылев

Это большая утрата для нас всех. Для близких, безусловно, и для Республики Башкортостан. Я так считаю. Я его знаю с 90-х годов, когда он еще был депутатом в Верховном совете, и я был депутатом. С тех пор его знал. Он очень честный, порядочный человек, он заботился об интересах как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации, и города Кумертау, где он работал до этого. Очень честный человек, и его, конечно, нечистые на руку чиновники боялись. 

Зуфар Еникеев, председатель Конституционного суда Республики Башкортостан

Он был таким человеком… странно говорить про него «был»… для которого государственность, патриотизм – все это не было пустым звуком. Это была его позиция, то, как он жил. Поэтому, конечно, сегодня республика понесла невосполнимую утрату. От имени Общественной палаты РБ мы приносим соболезнования всем близким.

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан
Пенальти
Уфимская волна