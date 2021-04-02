Ушел из жизни бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылев

Это большая утрата для нас всех. Для близких, безусловно, и для Республики Башкортостан. Я так считаю. Я его знаю с 90-х годов, когда он еще был депутатом в Верховном совете, и я был депутатом. С тех пор его знал. Он очень честный, порядочный человек, он заботился об интересах как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации, и города Кумертау, где он работал до этого. Очень честный человек, и его, конечно, нечистые на руку чиновники боялись.

Зуфар Еникеев, председатель Конституционного суда Республики Башкортостан