Ушел из жизни бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылев

В Уфе на 71-м году жизни не стало бывшего руководителя Контрольно-счетной палаты Башкортостана Петра Бобылева.
В 1972 году он окончил Бирский педагогический институт, в 1983 году – Уфимский авиационный институт. В 1973 начал трудовой путь инструктором Кумертауского горкома КПСС, был первым заместителем председателя, председателем Горисполкома, председателем Горсовета народных депутатов. С 1994 по 2008 год был председателем Государственного контрольного комитета Башкортостана, затем председателем Контрольно-счетной палаты республики. В последние годы руководил Советом по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при Главе Башкортостана. Коллеги запомнили Петра Бобылева как оптимистичного, честного и порядочного человека.