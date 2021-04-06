В Башкирии в малонаселенных пунктах установят более тысячи интернет-станций

В Башкирии в 2021 году стартовал региональный проект «Доступный Интернет». Планируется обеспечить интернетом 262 населенных пунктов региона.
Проект охватывает 100 тысяч жителей республики и около 40 тысяч домохозяйств. На реализацию проекта выделено около 500 млн рублей. Также в Башкирии реализуется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства». В около 1,5 тысяч сел и деревень численностью от 100 человек появятся общедоступные Wi-Fi точки доступа к интернету.
Всего в России по программе «Устранение цифрового неравенства» для обеспечения интернетом малых населенных пунктов до конца 2021 года установят более 1000 базовых станций. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Так, в деревнях и селах от 100 до 249 человек появятся 383 базовых станции, от 250 до 500 человек – 794, причем дополнительно здесь организуют 1525 точек доступа. Высокоскоростной интернет проведут в села и деревни со 100–250 жителями, а к мобильной связи подключат населенные пункты до 500 человек.