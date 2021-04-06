В Башкирии в малонаселенных пунктах установят более тысячи интернет-станций

Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач. В этой связи приоритет для нас – устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер