Моргенштерн направил в благотворительный фонд Башкирии 666 666 рублей

Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно. Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели, чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны.

представители организации «Наши дети»