Моргенштерн направил в благотворительный фонд Башкирии 666 666 рублей

Рэпер из Башкирии Моргенштерн поддержал благотворительный фонд «Наши дети». Об этом рассказали представители социальной организации в социальных сетях.

Фото №1 - Моргенштерн направил в благотворительный фонд Башкирии 666 666 рублей

Скандальный исполнитель перечислил в фонд 666 666 рублей. Это оказалось самым большим пожертвованием за всю историю организации. Деньги будут направлены на развитие проекта «Наставничество».

Сам Моргенштерн никак не прокомментировал свой поступок и не стал хвастаться добрым делом. К слову, это не первый раз, когда рэпер поддерживает нуждающихся. В 2018 году рэпер направил вырученные с концерта деньги на благоустройство актовых залов в двух детских домах.

Представители организации искренне поблагодарили Моргенштерна за помощь.

Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно. Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели, чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны.

представители организации «Наши дети»
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