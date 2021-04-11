Моргенштерн направил в благотворительный фонд Башкирии 666 666 рублей

Рэпер из Башкирии Моргенштерн поддержал благотворительный фонд «Наши дети». Об этом рассказали представители социальной организации в социальных сетях.
Скандальный исполнитель перечислил в фонд 666 666 рублей. Это оказалось самым большим пожертвованием за всю историю организации. Деньги будут направлены на развитие проекта «Наставничество».
Сам Моргенштерн никак не прокомментировал свой поступок и не стал хвастаться добрым делом. К слову, это не первый раз, когда рэпер поддерживает нуждающихся. В 2018 году рэпер направил вырученные с концерта деньги на благоустройство актовых залов в двух детских домах.
Представители организации искренне поблагодарили Моргенштерна за помощь.