В Башкирии районы присоединились к Всероссийской акции «Будь здоров!»

Занятия в бассейне оказывают укрепляющее действие на растущий детский организм. Детское плавание – своеобразный массаж для всего тела. Да и время, проведённое детьми в бассейне, ценится гораздо выше, чем время, проведённое за телефоном и телевизором.

Наталья Иликбаева