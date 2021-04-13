В Башкирии районы присоединились к Всероссийской акции «Будь здоров!»

В России проходит акция «Будь здоров!» в рамках нацпроекта «Демография». К спортивному мероприятию присоединились и многочисленные районы Башкирии.
Так, школьники республики участвуют в различных спортивных акциях, которые призваны укрепить их здоровье и привить любовь к собственному телу, заботится о нем.
Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Мишкинском районе республики в рамках акции «Будь здоров!» инструктор по плаванию Иликбаева Наталья провела занятия с детьми в бассейне.
Основная цель акции - формировании у ребят мотивации к здоровому образу жизни, а также ответственном отношении и укреплении своего здоровья.