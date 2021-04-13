В Башкирии районы присоединились к Всероссийской акции «Будь здоров!»

В России проходит акция «Будь здоров!» в рамках нацпроекта «Демография». К спортивному мероприятию присоединились и многочисленные районы Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии районы присоединились к Всероссийской акции «Будь здоров!»

Так, школьники республики участвуют в различных спортивных акциях, которые призваны укрепить их здоровье и привить любовь к собственному телу, заботится о нем.

Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Мишкинском районе республики в рамках акции «Будь здоров!» инструктор по плаванию Иликбаева Наталья провела занятия с детьми в бассейне.

Ребята получили массу положительных эмоций. Многие из них приняли решение посещать бассейн на постоянной основе

пресс-служба администрации района

Основная цель акции - формировании у ребят мотивации к здоровому образу жизни, а также ответственном отношении и укреплении своего здоровья.  

Занятия в бассейне оказывают укрепляющее действие на растущий детский организм. Детское плавание – своеобразный массаж для всего тела. Да и время, проведённое детьми в бассейне, ценится гораздо выше, чем время, проведённое за телефоном и телевизором.

Наталья Иликбаева
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