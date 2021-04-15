Школьники, студенты и педагоги Башкирии присоединятся к проведению Дня экологических знаний

В Башкирии стартовали уроки экологической грамотности. Мероприятия приурочено к международному Дню экологических знаний.
По всей Башкирии 15 апреля волонтеры проводят для детей лектории и мастер-классы, посвященные данной проблематике. Продлятся такие уроки до конца недели.
Так, волонтеры-экологи проекта «Делай!» совместно с Росмолодежью в рамках национального проекта «Экология» предлагают всем желающим одновременно провести экоуроки по всей стране в день экологических знаний.
Как поясняет пресс-служба Минэкологии РБ, цель данной акции – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры, а также информирование об актуальных экологических проблемах и состоянии окружающей среды. Молодежь Башкортостана ежегодно принимает самое активное участие в этой акции.
Минэкологии Башкортостана приглашает общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения республики принять активное участие в акции. Подробная информация на сайте https://ecodelai.ru/
Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский детский эколого-биологический центр Екатерина Кошелева поделилась, что любое эколого-просветительское мероприятие, проводимое с детьми, является важным фактором в воспитании экологической культуры подрастающего поколения.
Для того чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться на сайте «Делай!», где в личном кабинете появится доступ к презентации и методическим материалам по проведению урока. Также в данном личном кабинете необходимо будет отчитаться о проведенном уроке, после чего каждый сможет получить сертификат за участие во всероссийской акции, посвященной дню экологических знаний.
Стоит отметить, что разговоры о введении в школах экологии как обязательного предмета идут давно. В 2018 году депутаты Госдумы уже обсуждали внесение изменений в закон об образовании, а в 2019 году Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению России представить предложения по совершенствованию экологического образования. Но федеральный проект так и не появился. Сейчас только в 12 регионах действуют законы об экологическом образовании и просвещении, это, в частности, Дагестан и Башкортостан, Якутия, Приморский и Камчатский края