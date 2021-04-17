Управление по контролю за оборотом наркотиков возбудило дело на Моргенштерна

В Москве возбуждено административное дело на Моргенштерна, рэпера из Башкирии. Ему грозит внушительный штраф.

Как сообщает издание ТАСС, ссылаясь на собственный источник, Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило дело из-за клипов музыканта на треки «Розовое вино-2» и «Family». А если еще точнее, то дело возбуждено за пропаганду наркотиков.

Источник издания отметил, что поводом для возбуждения дела стало заявление, которое поступило от экс-депутата ЛДПР Дмитрия Носова. Собственно, он и пожаловался на уже названные выше клипы.

Моргенштерн уже опубликовал в своих соцсетях фото с известным адвокатом Сергеем Жориным. Он не комментирует ситуацию журналистам. Рэперу грозит внушительный штраф в размере до 1 миллиона рублей.