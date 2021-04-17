В 2021 году в Уфе отремонтируют более 19 километров дорог

В Уфе стартовали работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в башкирской столице планируется отремонтировать 9 дорожных участков общей протяженностью более 19 километров.
По информации пресс-службы администрации Уфы, в городе будут отремонтированы улицы Армянская, Ветошникова, Выгонная, Николая Дмитриева, Районная, Рабочая, Ухтомского, а также Алексеевское шоссе.
Также в Уфе ведется ремонт на участке от пр. Октября до ул. Комсомольской по ул. Города Галле. Здесь будет произведена как замена дорожного полотна, так и устройство ливневок. Намечены работы по переустройству коммуникаций, линий связи, а также тепловых сетей и сетей водоснабжения, водоотведения.
На этом же участке планируется модернизация наружного освещения. Будут установлены новые перильные ограждения и дорожные знаки. Отмечено, что все деревья и другие насаждения останутся на месте, а сам участок расширится до 6 полос.
Бульвары Хадии Давлетшиной, Ибрагимова и ул. Парковая в 2021 году также пройдут через капитальный ремонт. Сейчас ведутся подготовительные работы.
Фото: пресс-служба администрации Уфы