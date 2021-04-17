В 2021 году в Уфе отремонтируют более 19 километров дорог

В Уфе стартовали работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в башкирской столице планируется отремонтировать 9 дорожных участков общей протяженностью более 19 километров.

По информации пресс-службы администрации Уфы, в городе будут отремонтированы улицы Армянская, Ветошникова, Выгонная, Николая Дмитриева, Районная, Рабочая, Ухтомского, а также Алексеевское шоссе.

Кроме этого, в этом году продолжатся работы по ремонту автомобильной дороги Уфа-Нагаево на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5 «Урал». Напомним, на объекте протяженностью более 10 км ремонт был начат в 2020 году. Пресс-служба администрации Уфы

Также в Уфе ведется ремонт на участке от пр. Октября до ул. Комсомольской по ул. Города Галле. Здесь будет произведена как замена дорожного полотна, так и устройство ливневок. Намечены работы по переустройству коммуникаций, линий связи, а также тепловых сетей и сетей водоснабжения, водоотведения.

На этом же участке планируется модернизация наружного освещения. Будут установлены новые перильные ограждения и дорожные знаки. Отмечено, что все деревья и другие насаждения останутся на месте, а сам участок расширится до 6 полос.

Бульвары Хадии Давлетшиной, Ибрагимова и ул. Парковая в 2021 году также пройдут через капитальный ремонт. Сейчас ведутся подготовительные работы.

В период проведения дорожно-строительных работ на участках возможны затруднения движения. Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог. Пресс-служба администрации Уфы