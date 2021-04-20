Председатель ОП РБ встретился с участницами женского бизнес-клуба «Я деловая»

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов встретился сегодня с участницами бизнес-клуба "Я деловая". 

Фото №1 - Председатель ОП РБ встретился с участницами женского бизнес-клуба «Я деловая»

На этой бизнес-площадке поднимались много актуальных для нашего времени проблем. В частности, речь шла о несправедливом отношении к женщинам в бизнесе и о том, как "выруливать" негатив, который непременно появляется в тот момент, когда человек становится публичным. 

Участницы клуба посетовали на то, что чиновники не слышат проблемы, когда бизнесвумен приходят в госструктуры за помощью. 

Чиновник – птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Его задача – что-нибудь вам сказать, и как можно быстрее избавиться от вас и ваших проблем. С одной встречи ничего не изменится. Чиновники любят говорить: мы за простых людей. То есть они такие «непростые» люди сейчас как-нибудь придумают, как подкормить простых людей. Вот эта парадигма мне не нравится. Государственные служащие должны оказывать услуги населению, это нормально, они не должны нами править, они не должны быть вождями, царями и так далее, они должны принимать наше мнение и действовать так, как наше общественное мнение предписывает, поверьте есть такие страны, у нас пока это плохо работает, но эта ситуация начинает меняться потихоньку

Ростислав Мурзагулов

В беседе Ростислав Мурзагулов поделился своими мыслями о том, как должно выстраиваться диалог между властью и обществом. Как председатель палаты, он минимум трижды в неделю говорит консервативным представителям власти о том, что с людьми нужно разговаривать, особенно с думающей, образованной аудиторией, способной на критику. Если этого не делать, представители креативного класса уже перестанут общаться с чиновниками, а будут разговаривать друг с другом, с населением, аккумулировать вокруг себя сообщество, настроенное против власти.

Цель общественной палаты республики – содействие развития демократического строя в нашей стране. Я был в составе Общественной палаты России, увидел, как там это работает, увидел, что там это значительно лучше, чем у нас. Стал председателем республиканской общественной палаты, чтобы придать ей новый импульс. У нас неравнодушная продвинутая общественная палата получилась. Мне очень хочется, чтобы голос общества был более слышен. Это не только мой научный интерес, но и убеждение, как человека. Мы должны создать такие условия в стране, чтобы вертикализация пошла в сети, чтобы общество могло само себя воспитывать, регулировать, само собой управлять, это сейчас в тренде на развитой части планеты. Есть страны, где общество решает само за себя все, с развитием современных технологий это развивается все сильнее и сильнее.

Ростислав Мурзагулов

Одной из тем для обсуждения социальная роль и место женщины в современном мире.

Ростислав Мурзагулов считает, что по-прежнему в России присутствует неравное количество мужчин и женщин как в бизнесе, так и во власти, что женщины по-прежнему урезаны в правах.

Доминирование мужчин осталось по привычке, причем не с каменного века, когда, казалось бы, физически сильный мужчина должен был доминировать над более физически слабой женщиной, тогда как раз такого не было, потому что все было просто, не было социальных институтов. Женщине вторичная роль досталась во время аграрной эпохи, когда пшеница покорила человечество. И далее при индустриализации, при жестком распределении ролей, когда появились станки, когда мужчина стал приносить больше пользы владельцам заводов за счет большей физической силы. Сейчас интересное время, физическая сила вообще никого не интересует. Роли сейчас начинают выравниваются. Доказано, что умственные способности мужчин и женщин не отличаются. Мужчины все завоевали и до сих пор сидят на этих позициях. Если бы этого не было, женщины бы не объединялись в свои клубы и не защищали свои позиции

Ростислав Мурзагулов
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В качестве подтверждающего примера он привел историю о том, как собственница бизнеса пришла на переговоры с мужчиной, который спросил у нее: «А хозяин кто? С тобой что ли разговаривать о делах? Мужик то где? Девушка ответила: мужик дома, но у него бизнес свой, у меня свой».

Одна из присутствующих спросила у спикера совета, как наращивать объемы в бизнесе, как выстраивать взаимоотношения с партнерами: «Я не мужчина, не могу пойти с ними в баню , чтобы решать вопросы, могу, но не хочется».

Ростислав Мурзагулов посоветовал женский пол в мужском бизнесе, таком, как «нефтянка», как преимущество. И привел пример из личной трудовой биографии в начале 2000-ых годов, когда работал с женщиной, владелицей крупнейшей нефтяной компании страны, она, по его словам, сделала свою слабость своей силой, и на переговорах с мужчинами, которые были уверены, что блондинка не способна быть умнее них в этом вопросе, делала так, что они слушали ее открыв рты и не выпускали ее руки.

Далее участники встречи обсудили цифровизацию общества. Прямым свидетельством цифровизации стало повсеместное использование гаджетов. Оказалось, что председатель палаты не согласен с психотерпевтом Андрея Курпатова, который считает современных детей «дебилами», «цифровыми аутистами» только за пользование смартфонами.

Младшее поколение уже родилось с этими телефонами в руках, и говорить им, что сейчас ты не играешь в «майнкрафт», а изучаешь английский – это так не работает. Детей надо увлекать. Я всегда в таких случаях привожу пример: 5000 лет назад, когда в Месопотамии родилась письменность, мальчик того времени сидел на глиняной табличке сидел читал или писал что-то, и тут подходит какой-нибудь Курпацатис, Курпатиди или Курпатидзе (не знаю как будет такая фамилия звучать в Месопотамии) и говорит: вот, цифровой аутист, сидишь все смотришь в глиняные таблички, лучше побегай, дурачок. Здесь тоже самое. Смартфон – это же просто средство ускорения получения и обмена информацией, средство коммуникации. Я точно знаю, что молодежь не просто тупит в телефонах, она находит какую-то полезную в смартфоне данные, образы. Мне с каждым годом страшнее ходить к своим первокурсникам-студентам, они все умнее становятся.

Ростислав Мурзагулов

Следствием цифровизации общества стали кибербуллинг и хейт, фейк-ньюс. Ростислав Мурзагулов признался, что любит в безаппеляционной манере заявлять о своем мнении, что вызывает разные реакции, и ответил на вопросы о том, каким образом он реагирует на эти современные цифровые вызовы.

Не нужно кормить троллей, нужно их есть самим. Я совершенно спокойно отношусь к негативным комментариям, если уж совсем они неконструктивны, отправляю в бан, таких немного. Про меня много пишут разного. Но вот вы же пришли посмотреть, такой ли уж я плохой, как обо мне пишут, значит интерес ко мне есть. Это не плохо, когда хейтят. Хейтеры – это часть жизни публичного человека. Агентства предлагали мне вычистить этот негатив в мой адрес, я не согласился. Как же так, человек старался, сочинял обо мне, а я возьму и удалю, нет, это мой родной негатив. А к примеру, Элвин Грей и Моргенштерн, к которым я хорошо отношусь, обожают своих хейтеров и готовы носить их на руках, благодаря им они становятся более обсуждаемыми, популярными. Я буквально вчера учил начинающего общественника правильно реагировать на троллинг. Он устроил дикую рефлексию на то, что хейтеры на него набежали. Отвечать на хейт можно только стебом, не стоит придавать слишком большого значения этому.

Ростислав Мурзагулов

Следующими темами для обсуждения на встрече стали проблемы высшего образования.

В диалоге с участниками бизнес-клуба Ростислав Мурзагулов выразил скептическое отношение к современной системе образования, считая, что далеко не каждому сегодня нужно это высшее образование, в котором мало новаторского, много зубрежки.

 Высшее образование приказало долго жить. Одни делают вид, что учат, другие делают вид, что учатся. Это не моя фраза, фраза моих студентов. Главный капитал сегодня – это коммуникативные навыки и креативность, понимать, чем в будущем заниматься. Важно уметь работать с информацией, придумывать что-то новое, что заинтересует других людей. Я не говорю, что высшее образование нужно отменять. Но в каждом ларьке с шаурмой сидит дипломированный специалист, как правило, это менеджер, экономист и финансист, кому это нужно? В России тысячи университетов, это реально бред. У нас уже есть утвержденная Путиным реформа образования, согласно которой будет укрупнение вузов в сторону качества, а не количества, они за это готовы давать большие деньги тем, кто готов объединяться.

Ростислав Мурзагулов
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