Председатель ОП РБ встретился с участницами женского бизнес-клуба «Я деловая»

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов встретился сегодня с участницами бизнес-клуба "Я деловая".
На этой бизнес-площадке поднимались много актуальных для нашего времени проблем. В частности, речь шла о несправедливом отношении к женщинам в бизнесе и о том, как "выруливать" негатив, который непременно появляется в тот момент, когда человек становится публичным.
Участницы клуба посетовали на то, что чиновники не слышат проблемы, когда бизнесвумен приходят в госструктуры за помощью.
В беседе Ростислав Мурзагулов поделился своими мыслями о том, как должно выстраиваться диалог между властью и обществом. Как председатель палаты, он минимум трижды в неделю говорит консервативным представителям власти о том, что с людьми нужно разговаривать, особенно с думающей, образованной аудиторией, способной на критику. Если этого не делать, представители креативного класса уже перестанут общаться с чиновниками, а будут разговаривать друг с другом, с населением, аккумулировать вокруг себя сообщество, настроенное против власти.
Одной из тем для обсуждения социальная роль и место женщины в современном мире.
Ростислав Мурзагулов считает, что по-прежнему в России присутствует неравное количество мужчин и женщин как в бизнесе, так и во власти, что женщины по-прежнему урезаны в правах.
В качестве подтверждающего примера он привел историю о том, как собственница бизнеса пришла на переговоры с мужчиной, который спросил у нее: «А хозяин кто? С тобой что ли разговаривать о делах? Мужик то где? Девушка ответила: мужик дома, но у него бизнес свой, у меня свой».
Одна из присутствующих спросила у спикера совета, как наращивать объемы в бизнесе, как выстраивать взаимоотношения с партнерами: «Я не мужчина, не могу пойти с ними в баню , чтобы решать вопросы, могу, но не хочется».
Ростислав Мурзагулов посоветовал женский пол в мужском бизнесе, таком, как «нефтянка», как преимущество. И привел пример из личной трудовой биографии в начале 2000-ых годов, когда работал с женщиной, владелицей крупнейшей нефтяной компании страны, она, по его словам, сделала свою слабость своей силой, и на переговорах с мужчинами, которые были уверены, что блондинка не способна быть умнее них в этом вопросе, делала так, что они слушали ее открыв рты и не выпускали ее руки.
Далее участники встречи обсудили цифровизацию общества. Прямым свидетельством цифровизации стало повсеместное использование гаджетов. Оказалось, что председатель палаты не согласен с психотерпевтом Андрея Курпатова, который считает современных детей «дебилами», «цифровыми аутистами» только за пользование смартфонами.
Следствием цифровизации общества стали кибербуллинг и хейт, фейк-ньюс. Ростислав Мурзагулов признался, что любит в безаппеляционной манере заявлять о своем мнении, что вызывает разные реакции, и ответил на вопросы о том, каким образом он реагирует на эти современные цифровые вызовы.
Следующими темами для обсуждения на встрече стали проблемы высшего образования.
В диалоге с участниками бизнес-клуба Ростислав Мурзагулов выразил скептическое отношение к современной системе образования, считая, что далеко не каждому сегодня нужно это высшее образование, в котором мало новаторского, много зубрежки.