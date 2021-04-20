Председатель ОП РБ встретился с участницами женского бизнес-клуба «Я деловая»

Не нужно кормить троллей, нужно их есть самим. Я совершенно спокойно отношусь к негативным комментариям, если уж совсем они неконструктивны, отправляю в бан, таких немного. Про меня много пишут разного. Но вот вы же пришли посмотреть, такой ли уж я плохой, как обо мне пишут, значит интерес ко мне есть. Это не плохо, когда хейтят. Хейтеры – это часть жизни публичного человека. Агентства предлагали мне вычистить этот негатив в мой адрес, я не согласился. Как же так, человек старался, сочинял обо мне, а я возьму и удалю, нет, это мой родной негатив. А к примеру, Элвин Грей и Моргенштерн, к которым я хорошо отношусь, обожают своих хейтеров и готовы носить их на руках, благодаря им они становятся более обсуждаемыми, популярными. Я буквально вчера учил начинающего общественника правильно реагировать на троллинг. Он устроил дикую рефлексию на то, что хейтеры на него набежали. Отвечать на хейт можно только стебом, не стоит придавать слишком большого значения этому.

Ростислав Мурзагулов