Ростислав Мурзагулов заступился за обвиненного в разврате музыканта

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг башкирского артиста Зайнетдина. Он заступился за музыканта, которого общественность обвинила в разврате. 

Фото №1 - Ростислав Мурзагулов заступился за обвиненного в разврате музыканта

Напомним, ранее Зайнетдину неоднократно поступали угрозы от людей, которым не понравилось, что в его шоу были девушки в национальных костюмах и коротких шортах. Некоторые слушатели сочли такое поведение девушек грехом. Все усугубило и то, что концерт проходил в священный месяц Рамадан. 

Шоу Зайнетдина – наша гордость. Руки прочь от артиста, прославляющего нашу республику на всю страну и многие другие страны! Мы правда дадим им превратить Башкирию в Южный Судан? Вы чего молчите все, боитесь их? 

Ростислав Мурзагулов

Сам артист уже записал видеообращение, в котором пообещал пересмотреть концертную программу. 

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