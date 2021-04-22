Ростислав Мурзагулов заступился за обвиненного в разврате музыканта

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг башкирского артиста Зайнетдина. Он заступился за музыканта, которого общественность обвинила в разврате.

Напомним, ранее Зайнетдину неоднократно поступали угрозы от людей, которым не понравилось, что в его шоу были девушки в национальных костюмах и коротких шортах. Некоторые слушатели сочли такое поведение девушек грехом. Все усугубило и то, что концерт проходил в священный месяц Рамадан.