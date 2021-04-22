Руководитель ОП РБ попросил ФСБ проверить башкирские каналы в Telegram

Руководитель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов отправил обращение к прокурору республики Владимиру Ведернику и руководителю регионального ФСБ Юрию Серышеву с просьбой проверить каналов в мессенджере.
В обращении речь идет о канале "Куштау-онлайн". Именно там появились сообщения, обращенные к артисту Зайнетдину, с требованием извиниться за развратное шоу. Руководители канала увидели в концертном номере девушек в национальных костюмах и шортах. Тогда Зайнетдина обвинили в разврате.
Помимо этого, "доброжелатели", как сами себя обозначили в обращении неизвестные, потребовали от мультиинструменталиста в течение недели принести свои извинения. В противном случае ему пригрозили устным разговором.
Такие сообщения вызвали бурную реакцию общественности. Жители Башкирии обратились в Общественную палату Башкирии, многие считают, что такие требования нарушают з
«Их авторы считают, что в данных постах имеется нарушение законодательства РФ, а также права заслуженного артиста РБ Загира Зайнетдинова», — говорится в письмах в правоохранительные органы.
При этом отмечается, что «по имеющейся информации, телеграм-канал Куштау-онлайн ведёт руководитель запрещённой организации БОО «Башкорт» Ильнар Галин, а телеграм-канал Башнационал – негласный идеолог запрещённого БОО «Башкорт» Руслан Габбасов». Мурзагулов просит прокурора и начальника УФСБ по РБ проверить причастность указанных лиц к продолжению экстремистской деятельности.