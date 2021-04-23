Уфимский рэпер Моргенштерн нарушил закон

ФАС признала ролик "Клип за 10 лямов" популярного рэпера Моргенштерна нарушающим закон "О рекламе". Об этом сообщает издание РБК.

В видеозаписи Федеральная антимонопольная служба обнаружила некорректные утверждения, непристойные образы, а также сцены употребления алкоголя. Кроме того, ролик содержит рекламу финансовых услуг и обращения к несовершеннолетним.

Моргенштерну и "Альфа-банку", карта которого рекламировалась в видеоролике, были выданы предписания о прекращении нарушения законодательства. Кроме того, ФАС намерен возбудить административное дело в отношении рэпера и кредитной организации, чтобы привлечь их к ответственности.