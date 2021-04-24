В Стерлитамаке осенью запустят новый фильтр по очистке питьевой воды

В башкирском Стерлитамаке продолжается работа по установке специального фильтра для очистки питьевой воды. Запуск планируется уже в этом году.
Работа по установке мембранного метода очистки воды от мутности ведется в рамках реализации национального проекта «Экология», сообщает городское управление ЖКХ. Стартовал проект по внедрению фильтра в прошлом году. Сейчас подрядчик уже приступил к монтажу манифольдов и сварочным работам.
Благодаря фильтру в городе будет исключена мутность питьевой воды в весенний и осенний периоды. По словам заместителя главы местной администрации Ильдара Гарифуллина, проект городу необходим.
Фото: управление ЖКХ Стерлитамака