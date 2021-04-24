В Стерлитамаке осенью запустят новый фильтр по очистке питьевой воды

В башкирском Стерлитамаке продолжается работа по установке специального фильтра для очистки питьевой воды. Запуск планируется уже в этом году.

Фото №1 - В Стерлитамаке осенью запустят новый фильтр по очистке питьевой воды

Работа по установке мембранного метода очистки воды от мутности ведется в рамках реализации национального проекта «Экология», сообщает городское управление ЖКХ. Стартовал проект по внедрению фильтра в прошлом году. Сейчас подрядчик уже приступил к монтажу манифольдов и сварочным работам.

Благодаря фильтру в городе будет исключена мутность питьевой воды в весенний и осенний периоды. По словам заместителя главы местной администрации Ильдара Гарифуллина, проект городу необходим.

Фото №2 - В Стерлитамаке осенью запустят новый фильтр по очистке питьевой воды

Еженедельно по вторникам мы проводим штаб стройки на объекте. Проект очень интересный и нужный городу, так как он позволит полностью исключить повышение мутности воды. Осенью все работы выполнят в полном объёме, и качество воды у нас в городе будет одним из лучших в России.

Ильдар Гарифуллин, замглавы администрации Стерлитамака

Фото: управление ЖКХ Стерлитамака 

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