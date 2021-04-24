В Стерлитамаке осенью запустят новый фильтр по очистке питьевой воды

Еженедельно по вторникам мы проводим штаб стройки на объекте. Проект очень интересный и нужный городу, так как он позволит полностью исключить повышение мутности воды. Осенью все работы выполнят в полном объёме, и качество воды у нас в городе будет одним из лучших в России.

Ильдар Гарифуллин, замглавы администрации Стерлитамака