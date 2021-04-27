В Башкирии стартовали работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Асфальтобетонные заводы запустили в этом году раньше. Сезон у дорожников стартовал в начале апреля. Особенности производства таковы, что горячей смесью могут обеспечивать только местные организации.
Смущенно улыбаясь, этот скромный мужчина запускает целый завод. Под контролем капитана установки по производству асфальтобетона каждая деталь. Иначе – нарушение технологии или поломка, как следствие – ремонт и потери.
Материал готовят по рецепту, ингредиенты всегда одни и те же: ПГС, щебень и шабура. Меняются только пропорции. Вот, например, для ямочного ремонта варится категория Б3.
Скорость асфальтобетонного завода в Иглинском районе – 40 тонн в час, при благоприятных условиях за смену производят до 320 тонн.
Асфальт отсюда везут на ближайшие объекты. Например, 4-километровый маршрут Красная горка – Павловка. Всего в республике 26 асфальтобетонных заводов.
В этом году по плану ремонт 312 километров дорог. С оговоркой – минимум. По прогнозам специалистов работы у асфальтобетонных заводов и укладчиков будет больше. Сезон начался раньше.