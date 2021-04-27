В Башкирии стартовали работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Асфальтобетонные заводы запустили в этом году раньше. Сезон у дорожников стартовал в начале апреля. Особенности производства таковы, что горячей смесью могут обеспечивать только местные организации.

Смущенно улыбаясь, этот скромный мужчина запускает целый завод. Под контролем капитана установки по производству асфальтобетона каждая деталь. Иначе – нарушение технологии или поломка, как следствие – ремонт и потери.

Набирают материл, дозировку. Потом высыпают в мешалку, где перемешивают с битумом. Сергей Баранов, мастер асафальтобетонного завода

Материал готовят по рецепту, ингредиенты всегда одни и те же: ПГС, щебень и шабура. Меняются только пропорции. Вот, например, для ямочного ремонта варится категория Б3.

У нас есть своя лаборатория, потом уже готовую смесь проверяют. Там есть свои правила, ГОСТы. Алексей Старухин, главный механик Иглинского ДРСУ

Скорость асфальтобетонного завода в Иглинском районе – 40 тонн в час, при благоприятных условиях за смену производят до 320 тонн.

Асфальт отсюда везут на ближайшие объекты. Например, 4-километровый маршрут Красная горка – Павловка. Всего в республике 26 асфальтобетонных заводов.

Приступили к работам в Благовещенском и Чишминском районах. Азамат Таепов, заместитель руководителя ГКУ Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан