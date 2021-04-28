Уфимский завод переправляет часть моста в Бирск по реке

Знаменитый понтонный мост Бирска сплавляют по Белой. Конструкцию восстановили на судоремонтном заводе и доставляют по частям. Реконструкция потребовалась после 20-летней эксплуатации. Мост построили в Нижегородской области в 2000 году, доставляли его по реке Белой.

В 2019 году переправа оказалась в центре скандала. Жители жаловались на высокую плату. После этого мост передали в ведение местной администрации. Это позволило снизить стоимость проезда с 70 до 30 рублей и сделать его бесплатным для детей до 14 лет и льготных категорий граждан. На данный момент все дефекты конструкции устранены.