Моргенштерн переведет деньги семьям погибших в Казани

Напомним, сегодня в школу №175 в Казани проник неизвестный, где устроил стрельбу и организовал взрыв. По предварительной информации, погибли 11 человек, почти 20 — серьёзно пострадали.

Моргенштерн отменил развлекательное мероприятие, которое было запланировано на сегодня в сотрудничестве с известным банком. Однако не отменил продажу лимитированной коллекции одежды, которую намерен продавать лично. Все вырученные при продаже одежды деньги Моргенштерн отправит семьям пострадавших в Казани. Об этом рэпер сообщил в своих социальных сетях.