В Уфе в этом году отремонтируют около 46 км дорог

О том, какие дорожные работы проводятся сейчас в столице республики и что запланировано сделать в сезоне 2021, на оперативном совещании в правительстве рассказал мэр Уфы. По словам Сергея Грекова, в этом году в нормативное состояние приведут порядка 46 километров полотна. Ремонт проводится как в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», так и по территориальному заказу Республики Башкортостан.

Строители выполняют подготовку под устройство тротуаров и технических полос. Нижний слой асфальтового покрытия проезжей части уже уложен. Позади и один из самых трудоемких процессов – подготовка основания. К нему решили подойти серьезно. При капитальном ремонте улицы Парковой дорожники применили инновационные технологии.

В старое полотно, которое здесь использовалось много-много лет, добавляются новые материалы, то есть обновляется материал внесением щебня свежего по рецепту, внесение полимерно-битумных вяжущих непосредственно на полотно, внесением цемента и при помощи большой машины Ресайклер производится перемешивание. Максим Ульянов, главный инженер подрядной организации

В результате таких манипуляций дорожники получают готовую бетонную плиту 20-сантиметровой толщины, а сама проезжая часть – крепкое основание. Остается уложить два слоя асфальта. Дорожные работы сейчас продолжаются и в Демском районе столицы. По улице Ухтомского в порядок приводят 1780 метров проезжей части.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы будем проводить снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, укладку выравнивающего слоя, укладку покрытия, замену бортовых камней. Будут отремонтирована тротуарная часть и сделаны техполосы. Сергей Герасёв, начальник участка подрядной организации

К ремонту дорог в этом году в столице республики приступили в апреле. До конца сезона в нормативное состояние необходимо привести более 46 километров. Помимо национального проекта, ремонт производят в рамках регионального заказа.

По этим двум программам к концу благоустроительного сезона мы получим 18 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 40 километров. После завершения ремонта уже на всех участках дорожной сети будет нанесена дорожная горизонтальная разметка. Лариса Салихова, и.о. начальника информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы

Не только замена асфальтобетонного покрытия. В Уфе производится и реконструкция улиц. Сейчас работы ведутся на Комсомольской и 8 Марта. А на бульварах Ибрагимова и Хадии Давлетшиной выполняется капитальный ремонт.