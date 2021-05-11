В Уфе в этом году отремонтируют около 46 км дорог

О том, какие дорожные работы проводятся сейчас в столице республики и что запланировано сделать в сезоне 2021, на оперативном совещании в правительстве рассказал мэр Уфы. По словам Сергея Грекова, в этом году в нормативное состояние приведут порядка 46 километров полотна. Ремонт проводится как в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», так и по территориальному заказу Республики Башкортостан.
Строители выполняют подготовку под устройство тротуаров и технических полос. Нижний слой асфальтового покрытия проезжей части уже уложен. Позади и один из самых трудоемких процессов – подготовка основания. К нему решили подойти серьезно. При капитальном ремонте улицы Парковой дорожники применили инновационные технологии.
В результате таких манипуляций дорожники получают готовую бетонную плиту 20-сантиметровой толщины, а сама проезжая часть – крепкое основание. Остается уложить два слоя асфальта. Дорожные работы сейчас продолжаются и в Демском районе столицы. По улице Ухтомского в порядок приводят 1780 метров проезжей части.
К ремонту дорог в этом году в столице республики приступили в апреле. До конца сезона в нормативное состояние необходимо привести более 46 километров. Помимо национального проекта, ремонт производят в рамках регионального заказа.
Не только замена асфальтобетонного покрытия. В Уфе производится и реконструкция улиц. Сейчас работы ведутся на Комсомольской и 8 Марта. А на бульварах Ибрагимова и Хадии Давлетшиной выполняется капитальный ремонт.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в этом году запланирован ремонт 10 участков общей длинной почти 20 километров. Примерно столько же по протяженности улиц приведут в порядок по территориальному заказу Республики Башкортостан. Помимо этого продолжится реализация капиталоемких проектов, начатых в прошлых годах.