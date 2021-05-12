Ростислав Мурзагулов: «Хайп на терроре создает новый террор»

«Зачем вы плодите новых ублюдков-стрелков по детям? Вы всерьез думаете, что от того, что вы запостили фотографию последствий теракта – ублюдков станет меньше? Нет. Их станет больше. Это медицинский факт. Хайп на терроре создает новый террор. Эта гангрена – заразна. И передается медийным путём. Вот прямо сейчас ваши посты о казанской школе читают тысячи психопатов, потенциально готовых повторить это ублюдство и вдохновляются тем, как вы описываете эту мразь, постите его портреты, видео, его чаты, цитируете его «заявления»… А ублюдку, не понимающие ценности ни чужих, ни своей жизни и свободы – только это и нужно. И он вдохновляется тем, как можно донести до многомиллионной аудитории свои «великие идеи». Брейвика помните? Он ведь, мразь, до сих пор каждый день наслаждается своей «славой», дает интервью, книги пишет…»

Ростислав Мурзагулов