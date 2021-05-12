Ростислав Мурзагулов: «Хайп на терроре создает новый террор»

Накануне в Казани произошел террористический акт, в котором погибли учащиеся и учительница 175-ой гимназии. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек - бывший выпускник школы. Сегодня в Татарстане объявлен траур.
По мнению председателя ОП РБ Ростислава Мурзагулова, пользователям соцсетей стоит прекратить «смаковать» подробности случившегося. Жители России особенно яро обсуждают личность и мотивы молодого человека. Свои размышления Мурзагулов отразил в посте в социальных сетях.
Ростислав Мурзагулов сообщил, что в Башкортостане готовятся поправки в Конституцию, согласно которым Общественная палата РБ будет обладать правом законодательной инициативы.