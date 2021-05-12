Ростислав Мурзагулов: «Хайп на терроре создает новый террор»

Накануне в Казани произошел террористический акт, в котором погибли учащиеся и учительница 175-ой гимназии. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек - бывший выпускник школы. Сегодня в Татарстане объявлен траур.

Фото №1 - Ростислав Мурзагулов: «Хайп на терроре создает новый террор»

По мнению председателя ОП РБ Ростислава Мурзагулова, пользователям соцсетей стоит прекратить «смаковать» подробности случившегося. Жители России особенно яро обсуждают личность и мотивы молодого человека. Свои размышления Мурзагулов отразил в посте в социальных сетях.

«Зачем вы плодите новых ублюдков-стрелков по детям? Вы всерьез думаете, что от того, что вы запостили фотографию последствий теракта – ублюдков станет меньше? Нет. Их станет больше. Это медицинский факт. Хайп на терроре создает новый террор. Эта гангрена – заразна. И передается медийным путём. Вот прямо сейчас ваши посты о казанской школе читают тысячи психопатов, потенциально готовых повторить это ублюдство и вдохновляются тем, как вы описываете эту мразь, постите его портреты, видео, его чаты, цитируете его «заявления»… А ублюдку, не понимающие ценности ни чужих, ни своей жизни и свободы – только это и нужно. И он вдохновляется тем, как можно донести до многомиллионной аудитории свои «великие идеи». Брейвика помните? Он ведь, мразь, до сих пор каждый день наслаждается своей «славой», дает интервью, книги пишет…»

Ростислав Мурзагулов

Ростислав Мурзагулов сообщил, что в Башкортостане готовятся поправки в Конституцию, согласно которым Общественная палата РБ будет обладать правом законодательной инициативы.

«И я буду предлагать коллегам из Госсобрания разработать проект Закона о том, что освещение терактов должно быть ограничено. Я понимаю, что полетит в меня сейчас. Я сам высшей ценностью человека считаю Свободу, в том числе – Свободу слова. Но наша свобода заканчивается там, где затрагиваются свободы и права других людей. Особенно – право на жизнь. И если наши медиаистерики приводят к тому, что новый брейвики вдохновляются ими и повторяют эти омерзительные поступки – то медиаистерики надо прекратить. Точного решения, как это сделать, у меня еще нет, но его можно найти. А пока - включите головы, добрые и хорошие люди. И прекратите плодить новых террористов»

Ростислав Мурзагулов
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