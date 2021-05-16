Мурзагулов: менеджмент «Уфы» сделал невозможное, сохранив команду в РПЛ

ФК «Уфа» обыграл своего соперника «Арсенал» со счетом 2:1. Клуб сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга и право играть в РПЛ. Итоги матча прокомментировал председатель совета директоров башкирского футбольного клуба Ростислав Мурзагулов. По его словам, именно менеджмент клуба позволил «Уфе» остаться в премьер-лиге.

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«Если сказать, что сезон был тяжелым – это ничего не сказать. Команда в период пандемии работала на 40% от бюджета, который и так был одним из самых маленьких в лиге. Я считаю, что наша управленческая команда совершила невозможное, удержав "Уфу" на 13-м месте, а не на 16-м, что тоже могло случиться, учитывая условия»

Ростислав Мурзагулов

Как цитирует Мурзагулова РИА «Новости», ФК «изворачивался» в условиях пандемии коронавируса, как мог.

«Мы продавали игроков, платили на эти деньги зарплату, мы делали это не для себя, а для тех 150 тысяч человек, которые регулярно ходят на стадион, 70 тысяч регулярно играют сами, полмиллиона по телевизору смотрят постоянно. Все эти люди не могут быть сиротами. Мы один из восьми регионов России, где есть футбол высших достижений, и, конечно, мы останемся одним из этих восьми регионов, несмотря на всех тех горе-советчиков, которые говорят главе республики сэкономить на футболе и провести какой-нибудь инвестиционный форум»

Ростислав Мурзагулов

По словам Мурзагулова, «футбол – один из трех основных брендов республики". "В том числе за счет футбола наш регион упоминают в России и мире, - отметил он. – Конечно, футболу в Башкирии быть».

«Я не лезу в компетенцию моих управленцев, но я думаю, что они оставят на посту главного тренера (Алексея) Стукалова, который показал себя блестящим стратегом и мотиватором. Надеюсь, сохранится костяк команды, пришедшим ребятам было тяжело, но они показали себя бойцами, последний отрезок чемпионата дорогого стоит. Мне кажется, эти футболисты заслужили играть в премьер-лиге»

Ростислав Мурзагулов
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