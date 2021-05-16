Мурзагулов: менеджмент «Уфы» сделал невозможное, сохранив команду в РПЛ

«Мы продавали игроков, платили на эти деньги зарплату, мы делали это не для себя, а для тех 150 тысяч человек, которые регулярно ходят на стадион, 70 тысяч регулярно играют сами, полмиллиона по телевизору смотрят постоянно. Все эти люди не могут быть сиротами. Мы один из восьми регионов России, где есть футбол высших достижений, и, конечно, мы останемся одним из этих восьми регионов, несмотря на всех тех горе-советчиков, которые говорят главе республики сэкономить на футболе и провести какой-нибудь инвестиционный форум»

Ростислав Мурзагулов