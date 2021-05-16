Мурзагулов: менеджмент «Уфы» сделал невозможное, сохранив команду в РПЛ

ФК «Уфа» обыграл своего соперника «Арсенал» со счетом 2:1. Клуб сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга и право играть в РПЛ. Итоги матча прокомментировал председатель совета директоров башкирского футбольного клуба Ростислав Мурзагулов. По его словам, именно менеджмент клуба позволил «Уфе» остаться в премьер-лиге.
Как цитирует Мурзагулова РИА «Новости», ФК «изворачивался» в условиях пандемии коронавируса, как мог.
По словам Мурзагулова, «футбол – один из трех основных брендов республики". "В том числе за счет футбола наш регион упоминают в России и мире, - отметил он. – Конечно, футболу в Башкирии быть».