Футболисты «Уфы» прокомментировали матч с тульским «Арсеналом»

Футбольный клуб «Уфа» сохранил прописку в РПЛ. Накануне башкирский клуб одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче. Этот результат позволил команде подняться на 13-ю строчку.
Самый сложный сезон в истории футбольного клуба «Уфа» не мог закончиться просто. За полчаса до матча стало понятно, что температура воздуха не позволит начать вовремя. Столбик термометра поднялся до отметки в 39 градусов. Сложилась уникальная ситуация: с одной стороны все матчи последнего тура должны начаться в одно время, с другой – играть при такой жаре по регламенту нельзя. В результате начало игры отложили на два часа.
Таким образом, к началу матча прямой конкурент «Уфы» и «Арсенала», «Ротор» свой матч завершил. Ведя в счете с «Рубином», волгоградцы упустили победу на последних минутах. Однако футболисты, выходившие в это время на поле стадиона «Нефтяник», еще не знали об исходе казанского поединка.
Уже в дебюте встречи «Уфа» вышла вперед. Олег Иванов головой замкнул передачу Морица Бауэра. Гости сумели отыграться, забив похожий гол. Эванс Кангва переиграл оборону уфимцев после фланговой подачи. Ключевой эпизод случился в концовке первого тайма. Защитник туляков Максим Беляев срезал мяч в ворота своей команды. Во второй половине «Арсенал» остался в меньшинстве. Красную карточку получил Гиа Григалава. «Уфа» довела игру до победы и переместилась на 13-е место в таблице.
Еще недавно такой сценарий казался невероятным. «Уфа» находилась в тяжелейшем положении. Походу чемпионата команда пережила две тренерские отставки. Под руководством нового наставника Алексея Стукалова в шести матчах одержала три победы и уступила лишь однажды.
«Уфа» с момента выхода в РПЛ отыграла уже семь сезонов. Все они получились разными. Но минувший по многим причинам получился самым сложным.
Следующий сезон по плану стартует в конце июля. Сейчас футболисты отправятся в отпуск. Подготовка к новому чемпионату начнется примерно через три недели.