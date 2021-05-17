Футболисты «Уфы» прокомментировали матч с тульским «Арсеналом»

Футбольный клуб «Уфа» сохранил прописку в РПЛ. Накануне башкирский клуб одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче. Этот результат позволил команде подняться на 13-ю строчку.

Самый сложный сезон в истории футбольного клуба «Уфа» не мог закончиться просто. За полчаса до матча стало понятно, что температура воздуха не позволит начать вовремя. Столбик термометра поднялся до отметки в 39 градусов. Сложилась уникальная ситуация: с одной стороны все матчи последнего тура должны начаться в одно время, с другой – играть при такой жаре по регламенту нельзя. В результате начало игры отложили на два часа.

Очень сложно, когда такая погода и матч переносится. Два часа сидеть в раздевалке и ждать, понимая, что на тебя довлеет результат. Где-то футболисты перегорают. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Таким образом, к началу матча прямой конкурент «Уфы» и «Арсенала», «Ротор» свой матч завершил. Ведя в счете с «Рубином», волгоградцы упустили победу на последних минутах. Однако футболисты, выходившие в это время на поле стадиона «Нефтяник», еще не знали об исходе казанского поединка.

Исходя из того, как складывалась игра в Казани, мы должны были надеяться только на себя. Поэтому я очень горжусь командой и рад, что попал в коллектив, который сам себя вытащил из такого "подвала". Олег Иванов, полузащитник ФК «Уфа»

Уже в дебюте встречи «Уфа» вышла вперед. Олег Иванов головой замкнул передачу Морица Бауэра. Гости сумели отыграться, забив похожий гол. Эванс Кангва переиграл оборону уфимцев после фланговой подачи. Ключевой эпизод случился в концовке первого тайма. Защитник туляков Максим Беляев срезал мяч в ворота своей команды. Во второй половине «Арсенал» остался в меньшинстве. Красную карточку получил Гиа Григалава. «Уфа» довела игру до победы и переместилась на 13-е место в таблице.

После финального свистка эмоционально опустошен был полностью. Такой долгий день. Сейчас, кажется, что прошло три дня. Он так долго длился. Вячеслав Кротов, нападающий ФК «Уфа»

Еще недавно такой сценарий казался невероятным. «Уфа» находилась в тяжелейшем положении. Походу чемпионата команда пережила две тренерские отставки. Под руководством нового наставника Алексея Стукалова в шести матчах одержала три победы и уступила лишь однажды.

Приглашение Стукалова – ключевое решение. Надо отдать ему должное: он пришел, нас встряхнул. Мы начали играть по-другому. Из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества. Александр Беленов, вратарь ФК «Уфа»

«Уфа» с момента выхода в РПЛ отыграла уже семь сезонов. Все они получились разными. Но минувший по многим причинам получился самым сложным.

У нас есть, грубо говоря, сто тысяч людей, которые постоянно играют в футбол. 150-200, которые регулярно ходят на стадион. У нас есть еще полмиллиона, которые смотрят футбол по телевизору. Этих людей нельзя было подвести. Мы не для себя это делали, мы для них это делали. Это очень было сложно. Мы работали на 40% в своего бюджета, одного из самых низких в лиге. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа»